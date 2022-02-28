柏克萊專家：俄羅斯入侵 中國觀察西方如何制裁

柏加大歐洲研究所副所長紐森（Akasemi Newsome）也讚同蕭爾的評估。但她表示，要考慮俄羅斯和烏克蘭戰爭，對中國安全和戰略利益的影響。（視頻截圖）

柏克萊加大歐洲研究所28日舉行線上Zoom論壇，討論俄羅斯 入侵烏克蘭 對北約、歐盟和全球的影響。海軍研究生院歷史學教授、柏加大歐洲研究所高級研究員蕭爾（Zachary Shore）表示，中國國家主席習近平 從入侵中受益良多，中國可以在將來武統台灣時，觀察西方如何制裁，以做好準備。

蕭爾是研究國際衝突的歷史學家。他形容，俄羅斯入侵烏克蘭，中國國家主席習近平「高興得搓手」，他是從中受益最多的人。中國至少有兩大好處。首先，就俄羅斯而言，因為發動戰爭，將被孤立於世界大部分地區（註：歐美國家紛紛祭出制裁令，甚至將部分俄羅斯銀行從國際支付網路SWIFT踢出）。中國將仍然是勒索可以出口天然氣和石油的地方，且數量更大。這意味著，中國將對俄羅斯有更大影響力。其次，中國可以確切的看到，西方對這種入侵戰爭的反映。在考慮台灣問題時（即武統台灣），中國會藉助這次機會，觀察西方制裁如何運作，自己如何準備。中國可以思考，真的發生戰爭，制裁是否會發生等問題。

「中國一直強調，應該尊重另一個國家的領土完整。現在，他們不得不小心翼翼（walk a fine line）的處理如今的局勢。中國外交部發表聲明，試圖兩邊都站，即西方要為北約的擴張對這場危機負責。但俄羅斯不應該入侵，因為他們需要尊重主權。但事實是，我相信習近平和他周圍的高層，對俄羅斯入侵非常高興。」

柏加大歐洲研究所副所長紐森（Akasemi Newsome）也讚同蕭爾的評估。但她表示，要考慮俄羅斯和烏克蘭戰爭，對中國安全和戰略利益的影響。中國最近轉向烏克蘭進口大部分玉米，作為中國一帶一路倡議的一部分。中國也更多的將烏克蘭視為基礎設施投資的場所和通往歐洲市場的橋樑。因此，在一定程度上，供應鏈被戰爭破壞，絕對不符合中國的經濟利益。大家也要考慮，若俄羅斯的敵對行動和平結束，中國也能擁有經濟利益。

德國歷史學會太平洋地區辦事處主任烏班斯基（Sören Urbanksy）說，過去30年，俄羅斯一直感覺自己被不公平對待。為何俄羅斯和俄羅斯和中國之間的夥伴關係，表面上在媒體和公開展示中如此成功？因為習近平和中國政府的手段和策略高明至極。他們將舞台交給俄羅斯，讓公眾有個印象，俄羅斯與中國平起平坐。相比於中國的經濟，俄羅斯的水準就像經濟侏儒。如果比較GDP，在1990年代，中國和前蘇聯平分秋色。但目前，俄羅斯的GDP，是中國的1/10。「因此，我們將看到，俄羅斯進一步依賴中國。這顯然是在中國的手在發揮作用。但中國足夠明智，沒有公開這一點。中國沒有展現出半點、俄羅斯總統普亭被視為下屬的感覺。」