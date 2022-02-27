烏俄戰事引緊張 祁凱立：兩條件下習近平可能對台動武

祁凱立認為，習近平與普亭在權力結構上不同，也因此動手前更需要多方考量。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

烏克蘭 遭俄羅斯入侵，也讓許多關心兩岸情勢的人擔心是否會「今日烏克蘭，明日台灣」？專精台灣問題的史丹福學者祁凱立（Kharis Ali Templeman）認為，台灣與烏克蘭再戰略地位，以及與美國的關係上都不同，台灣不會是下一個被侵略的對象，更何況俄羅斯的浦亭與中國的習近平 在政權上的基礎有本質的差異，習近平動手之前勢必得更為小心。然而，祁凱立也補充，如果台灣做出宣布獨立等過於激烈的表態、中方又能確定美國不會介入的話，習近平就有可能發動武統。

祁凱立進一步解釋，習近平與普亭 都算是專制政權，但是兩者還是有本質的不同。習近平先前在上位的過程之中，是要在黨裡面不斷證明自己、經過較其他級職位的歷練再向上，「儘管習近平現在看起來是自鄧小平以來中國最有權勢的領導人，並且很可能至少連任第三任的總書記，但習近平仍然需要其他精英黨員的支持才能繼續執政。而且他必須依靠黨的科層組織來執行自己的指示。普亭的領導則是個人主義獨裁統治，而且比習近平平被牽制的少得多。另一方面，習近平掌權大約10年，而普亭已經22年。」

祁凱立認為，習近平與普亭的各種差異，也意味如果習近平想對台灣發動攻擊，會比普亭在攻擊烏克蘭時受到的限制要大得多。而且，習近平必須得到其他黨內精英和解放軍的支持才能動作，「如果這是一個冒險的行動並且前期成本很高，那對習近平來說比普京更重要（需要仔細考慮）。」

祁凱立表示，也因如此的理由，至少在未來幾年內，還看不動習近平會對台動武的可能。除非，台灣做出讓北京無法接受的挑釁，像是正式宣布獨立，並且習近平能確認美國方面不會介入台海的戰爭。

然而，祁凱立也分析，如果兩岸真的發生戰事，中國對台灣的軍事行動的挑戰，要比俄羅斯入侵烏克蘭的難度困難得多。中國的攻擊必須涉及兩棲登陸，而且針對的是具有防禦性地理優勢的領土，再加上訓練守備了數十年的現代化軍隊。而更近一步說，美國如果得介入（還可能有日本和澳洲等盟國加入），更將使這次進攻難以成功。所以，對發動攻擊者而言，入侵台灣會比俄羅斯正在進行入的侵烏克蘭的風險大得多。

祁凱立認為，中共其實也清楚美國對與台灣問題的態度。他表示，無論是美國向台灣出售武器、派民選官員和外交官訪問台灣、參與台灣的貿易談判、在供應鏈安全問題與台灣上進行合作等，其實都是美國在向北京傳達明確的訊息。而另一方面，中國在台灣附近進行軍機的演習，某種程度來說也是向美國發送回應的訊號，換句話說雙方都在相互暗示。

此外，國際現勢以國家利益為優先考量。對於美國而言，與台灣的貿易關係，包括半導體以及品項，也都是明確表明了對美國的利益。