華裔學者：冬奧像面鏡子 反映亞裔的挑戰

前美洲中國工程師學會理事長鄭永松分析，冬奧亞裔選手引發的爭議，正像一面鏡子，反映了亞裔目前的處境和挑戰。（鄭永松提供）

亞裔 選手在北京冬奧大放光彩，比賽剛過一半，華裔選手陳巍、陳楷雯、劉美賢、周知方和韓裔選手金善，都爲美國贏得獎牌，而出身矽谷的18歲滑雪選手谷愛凌 代表中國大陸拿下金牌，卻引發爭議，也導致後續各種議題性的攻擊不斷。前美洲中國工程師學會（Chinese Institute of Engineers-USA ）理事長鄭永松分析，冬奧亞裔選手引發的爭議，正像一面鏡子，反映了亞裔目前的處境和挑戰。

鄭永松表示，美國媒體質疑谷愛凌代表中國大陸奪牌後，紐約時報在推特發文表示，「亞裔美國人占人口7%，卻在冰上運動明顯地占比過多，他們正在重塑一向是白人主導的運動。」鄭永松說，以這次冬奧美國隊伍共200人來看，其中只有7名亞裔，占比僅3.5%，遠低於亞裔占全美的人口比率，且目前沒有媒體指出，美國奧運籃球隊的非裔太多或田徑隊重金到肯亞去挖角的問題。

他分析，亞裔要躋身白人主導的冰上運動圈子本就不容易，紐約時報訪問一位退役的花滑選手，她說記者提到她時，常用「中國娃娃」和「異國情調的美女」這樣的詞語。

鄭永松分析，1998長野冬奧，李平斯基（Tara Lipinski）和關穎珊 （Michell Kwan）一起代表美國獲得女子花滑的冠亞軍，而 MSNBC的 報導居然是 「美國人擊敗關穎珊」（American Beats Out Kwan）這樣的標題，這次冬奧，美國媒體一點都沒有減少歧視，而且還特別找麻煩。

他分析，例如媒體採訪谷愛凌時，不懷好意的問她對新疆 人權的看法，對付極端伊斯蘭，中國在新疆是集中近百萬人强迫接受教育，美國在伊拉克和阿富汗是用無人機（Drone）讓幾十萬人喪失生命，爲什麽問谷愛凌新疆人權問題，卻不問美國選手阿富汗人權問題。

鄭永松說，美國是移民國家，近來少數族裔發展迅速，一部分白人覺得權益受損，白人的人口占比逐年下降，更讓他們覺得威脅，尤其亞裔教育程度和平均收入都超越白人，因此經常受到阻礙，例如一些名校限制亞裔的入學名額，而這次冬奧亞裔選手引發的爭議，正像一面鏡子，反映了亞裔目前的處境和挑戰。

鄭永松畢業於台灣大學化工系，曾任海外華人環保學會理事長和新墨西哥中文學校校長，現為新墨西哥Lovelace 生物醫學研究院院士。