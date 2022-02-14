我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄羅斯2/16攻烏？ 普亭親滅火：願續與美國對談

冬奧今日看點：谷愛凌衝雙冠 蘇翊鳴爭首金

買菜包包放購物車 轉眼包包、車子都被偷

記者李榮／庫比蒂諾報導
Cupertino Village是很多華人常去的商場。（本報檔案照片）
Cupertino Village是很多華人常去的商場。（本報檔案照片）

許多女性在買菜時，為求方便會將包包隨手放在購物推車上，但當心遭竊！住在薩拉度加的Jane Wang，2月11日接近中午時到庫比蒂諾的Cupertino Village廣場購物，一輪採買下來推著超市購物車到旁邊的餐廳取餐。拿完午餐後準備卸貨上車時，發現包包不見了，心急的她趕緊回餐廳詢問，可是並未尋獲，心想先回家再處理包包遺失的意外。沒想到走回停車場時，又發現愛車也已經不翼而飛，「才短短幾分鐘而已，治安真的太差了。」

Jane回憶，當天上午她是去該商場的蟲草城買乾貨，順便大華超市買菜，也到生計麵包逛一圈。購物完畢準備回家之前，她到餐廳領取先前預訂的水煎包，購物車順手就暫放在餐廳門口，當時包包就在購物推車上。一時疏忽下，包包被竊賊偷走也沒發現，拿了餐點就推車往停車場前去。

到了汽車旁準備將購買的一車物品放上車時，她才發現包包遭竊、手機也在包包裡，趕緊回過頭尋找，但都無所獲。失望之餘只好走回車上，沒想到再到停車場發現，自己的愛車也不見了。她焦急下去超市借電話報案，後來是一位墨裔員工將自己的手機借她才成功報案。

「皮包就這麼一剎那的時間就被拿走，完全沒注意。」Jane表示，自己上車前的習慣都是先放皮包，再將其他購物來的物品放上車，因此剛準備卸貨就發現不對，立即回去找包包。但最奇怪的是，車子的鑰匙一直都在她身上，竊賊並不是從偷走的皮包內獲得鑰匙行竊，但究竟是不是偷了皮包後跟蹤、集團所為，或是巧合事件，目前也不得而知，但想到就讓人擔心。

「包包被偷與車子被竊，兩件事是不是獨立事件我不知道，但懷疑可能是合在一起的，不然怎麼會這麼快？」Jane表示，自己在薩拉度加住了快30年，過去南灣的治安通常都不錯，但近來愈來愈常聽到各類治安事件，這次更是自己碰上。報案後警察很快到現場做筆錄，但也不知道是否有找回的可能。

她清點後表示，被偷的包包內有信用卡、一些禮卡，還有不到100元的現金。信用卡後來發現有被竊賊拿到加油站盜刷，已經與銀行聯繫。被偷的車子則是剛買不久的2020年銀色的Camry轎車，所幸有保險。她呼籲華人民眾要更提高警覺，如果帶著包包購物，最好是背在肩上，不要隨手放在購物車內，畢竟宵小實在太過猖獗。

信用卡 手機 警察

上一則

PG&E下月漲電費 一般家庭每月約增16元

延伸閱讀

南美竊賊集團來襲 中半島豪宅頻被盜

南美竊賊集團來襲 中半島豪宅頻被盜
美信用卡支出 20年來新高

美信用卡支出 20年來新高
這個笨賊不長眼 竟偷到拳擊手家…

這個笨賊不長眼 竟偷到拳擊手家…
阿嬤拿鑰匙卻打不開門 半夜被鎖門外6小時警解危

阿嬤拿鑰匙卻打不開門 半夜被鎖門外6小時警解危
把慣竊打至骨折 廣西男子被關一年獲釋才重審

把慣竊打至骨折 廣西男子被關一年獲釋才重審

熱門新聞

北京冬奧會上，三位來自舊金山灣區的亞裔美國代表團參賽選手，（左起）周知方（Vincent Zhou）、陳楷雯（Karen Chen）和劉美賢（Alysa Liu）。 （圖片來自Facebook）

北京冬奧 3名華裔花滑選手來自灣區

2022-02-08 13:40
居住在西雅圖的王姓婦人下班返家途中遭歹徒持球棒重擊頭部受重傷。（取自推特）

西雅圖華婦街頭遭球棒攻擊 頭顱破裂、右耳流血

2022-02-12 02:20
前美洲中國工程師學會（Chinese Institute of Engineers-USA ）理事長鄭永松表示，美國媒體對谷愛凌的報導方式，正顯示出美國缺乏自信心的焦慮。（鄭永松提供）

華裔學者看美國媒體報導谷愛凌方式：雙重標準

2022-02-09 21:16
華人彭先生擔任管理委員會理事，但開會發言後，竟收到如此歧視的訊息。（記者李榮／翻攝）

北加灣區華人管委會發言 被譏英文差、滾回你的國家

2022-02-08 20:02
灣區買房競爭的情況非常激烈。（記者李榮/攝影）

想在北加矽谷買房 至少得跟1200人競爭

2022-02-10 20:09
拆三房建泳池，Yahoo!前執行長計畫不符合市府規則而受阻。 （美聯社）

拆3屋蓋大泳池 Yahoo前CEO想得美

2022-02-06 02:14

超人氣

更多 >
紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死

紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死
冬奧／摘金遭中網友掀辱華黑歷史 陳巍：我不用微博

冬奧／摘金遭中網友掀辱華黑歷史 陳巍：我不用微博
超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠

超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1
韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅