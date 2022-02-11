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谷愛凌關注激增 好友揭秘完美女孩

記者王子涵╱舊金山報導
作為谷愛凌朋友的李陸謙(右)，希望她可以找到屬於她自己的快樂。（李陆谦提供）
作為谷愛凌朋友的李陸謙(右)，希望她可以找到屬於她自己的快樂。（李陆谦提供）

「體育到最高境界都是比腦子和抗壓，谷愛凌這方面起步就比別人高。因為她的媽媽從不要求她在體育上出成績，所以她沒有什麼精神上的負擔，耍的開才能有好成績。」谷愛凌好友李陸謙說。

自谷愛凌奪得北京冬奧會自由式滑雪金牌後，她所受到的關注就成指數級增長，「雪上公主」、「史丹福學霸」、「完美女孩」等各路名號都集於她一身，甚至有人期許她成為中美文化融合的模範。鋪天蓋地的報導讓大眾更加了解谷愛凌的同時，也無意間將她的形象完美化。谷愛凌的粉絲甚至產生「焦慮」的情緒，不僅是對她擁有「中美」混血的容貌焦慮，更多地則是嚮往她的生活態度。

看著谷愛凌長大的李陸謙在谷愛凌奪冠後，發表了一則朋友圈：看著愛凌從小朋友變成大明星，希望她能夠一直如此享受人生，並用她的影響力提升女性在體育以致社會中的地位，激勵下一代的年輕力量。

李陸謙的叔叔與谷愛凌的媽媽谷燕是「發小」。兩家人來到舊金山後，李陸謙偶爾會幫外出訓練的谷愛凌照看貓。在舊金山大學學習體育管理專業的他，還以專業的角度幫助過谷愛凌分析品牌代言的利弊。

他說：「谷燕年輕的時候在華爾街做風投，很早就賺夠錢退休了。滑雪是退休以後的生活，谷燕還做了一陣子滑雪教練，愛凌就是那時候開始滑的。」

可能是年輕時由做風險投資的經歷，谷燕對於自己女兒的興趣愛好有很系統的安排。「愛凌的媽媽曾經給我算過，滑雪這運動不僅考驗天賦，也靠經濟實力，往裡投多少，整個北美有多少人在訓練，這都關係很大。」李陸謙表示，谷燕在退休後就一直專注於培養谷愛凌，「我從個人的角度來看，一方面是培養女兒，一方面也是做一個項目，做到她成人，畢竟誰能有時間和精力每周往返太浩和舊金山。」

李陸謙表示，許多報導一直把谷愛凌的SAT成績拿來說事。其實真正讓她引以為傲的是她的申請資料和論文，這是她進入史丹福大學的真正原因。

10日，谷愛凌在個人社交平台上也公佈了自己將在今年秋季入學史丹福大學的消息。

谷愛凌曾在之前的採訪中表示，冬奧會後自己將把精力投入到學習和模特的事業中。無論她之後選擇怎樣的方向，作為朋友的李陸謙都希望她可以找到屬於她自己的快樂。「成功是一方面，但人嘛，還是開心最重要。」李陸謙說。

鋪天蓋地的報道讓大眾更加了解谷愛凌的同時，也無意間將她的形象完美化。（李陸謙提供...
鋪天蓋地的報道讓大眾更加了解谷愛凌的同時，也無意間將她的形象完美化。（李陸謙提供）

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