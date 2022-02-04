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舊金山東華醫院輔助會捐3.6萬元

記者李怡 / 舊金山報導
東華醫院宣布，東華醫院輔助會上星期捐贈 36,000 美元支持應急食物儲備計劃。（圖片由東華醫院提供）
東華醫院宣布，東華醫院輔助會上星期捐贈 36,000 美元支持應急食物儲備計劃。（圖片由東華醫院提供）

東華醫院宣布，東華醫院輔助會上星期捐贈 36,000 美元支持應急食物儲備計劃。這筆捐款有助東華醫院確保在災難時依然能夠提供最佳，且適切的服務給病人及社區，應急食物儲備計劃是醫院緊急應變計劃的重要部分之一。食物是生存的基本必需品，當災難發生時，對醫院尤其重要。

為提高準備工作的效率及降低成本，東華醫院最近與 Meals for All 合作。 Meals for All 能以完善可靠、安全方便且具成本效益的方式來提供應急食物。當遇到災難時，東華醫院能夠滿足病人、員工及訪客對緊急食物的需求。東華醫院輔助會所捐贈的 36,000 美元將會投放於 Meals for All 計劃。這筆捐款可幫助醫院節省超過 181,000 元，其中包括人力及時間，所節省的成本可以幫助醫院建設更多的項目來提供更優質的服務。

東華醫院輔助會主席李滿如女仕表示，「東華醫院一直在前線保護我們的社區及其他弱勢族群，我們希望藉著這次活動，能夠為社區福祉出一分力。我們希望這筆捐款可幫助醫院繼續肩負起救病拯危的使命，尤其是在大規模流行病、災難及危機時。與此同時，我們的團隊也要感謝所有支持東華醫院輔助會及這次活動的社區居民及領袖，也歡迎新會員加入。」

東華醫院行政總裁張建清博士表示，「東華醫院在社區災害應變計劃中擔當著極其重要的角色。我們是華埠、金融區及北灘唯一一間 24 小時急症醫院，所以災害一旦在社區發生，我們將即時提供緊急救護服務給社區。」張博士補充說，東華醫院輔助會一直是醫院的重要夥伴及支持者。我們衷心感激他們多年來為病人提供的支持。

如果您也想支持東華醫院及在前線保護社區的醫護人員，請致電 1-415-677-2470 與基金發展部聯絡。

華埠

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