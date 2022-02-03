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舊金山華埠提供免費停車 迎八方來客賀年節

李怡
舊金山市華埠花園角停車場自月5日至28日向民眾提供兩個小時免費停車。（記者李怡╱攝影）
舊金山市華埠花園角停車場自月5日至28日向民眾提供兩個小時免費停車。（記者李怡╱攝影）

舊金山華埠花園角停車場自5日（本周六）至28日向民眾提供兩個小時免費停車，以支持和鼓勵市民回到華埠慶祝新年，並希望以此助力華埠商戶經濟復甦。

舊金山市長布里德日前表示，疫情以來，華埠小商戶面臨諸多挑戰。為支持華埠經濟復甦，並慶祝農曆新年，將從本周六開始到月底，華埠花園角停車場實施免費停車兩小時。

舊金山市議員陳詩敏及佩斯金2日聯合宣布，花園角停車場從5日起至2月28日，民眾可享兩小時免費停車福利。免費停車不需要有任何在華埠商戶消費的憑證，或是其他的證明，即可享受優惠。也無特定的優惠時間段。從進入停車場起計時，兩小時內免費停車。時間超過後後，按兩小時後的時間計費。

華埠最大的公共停車場，花園角停車場有停車位約400餘個。在優惠計畫期間，停車場將優先保障200個月保停車位。另外200多個免費兩小時停車位，會採用不限時段按進場先後順序提供的原則。預計兩小時免費停車計畫將會使周圍路段和停車場內出現擁堵的現象。當局提醒廣大市民提前安排好出行時間，並註意停車避讓，以免造成交通擁堵的局面。

計畫宣布後，受到了華埠社區組織的廣泛支持，並致謝市長和市議員陳詩敏與佩斯金支持本次計畫得以實施。

華埠 舊金山 疫情

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