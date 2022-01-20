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舊金山機場槍擊事件 場面嚇傻乘客

記者李怡 / 舊金山報導
機場官員報告說，騷動的情況在上午 8 點 20 分左右得到控制， 並在上午 8 點 48 分重新開放捷運站（BART）。（圖片來自美聯社）
機場官員報告說，騷動的情況在上午 8 點 20 分左右得到控制， 並在上午 8 點 48 分重新開放捷運站（BART）。（圖片來自美聯社）

舊金山國際機場槍擊事件，不確定是否有華裔傷亡，對峙局面嚇傻乘客

1月20日早上7時，舊金山國際機場發生槍擊事件，警方在舊金山機場國際航站樓擊斃一名20多歲的男子。目前擊斃者身份，警方未有透露。根據警方指出，死亡的男子當時手持兩把手槍，與警察對峙，場面十分危險，並引發國際航站樓和捷運站（BART）入口出現人群騷動，最終警方將男子擊斃死亡。

機場官員報告說，騷動的情況在上午 8 點 20 分左右得到控制， 並在上午 8 點 48 分重新開放捷運站（BART）。

根據一位拒絕透露姓名的乘客說道，他於早上 7 點 30 分左右在上班途中，經過舊金山國際機場站下 BART，當時他看到五名拿著槍的警察，對捷運乘客大喊「回去！」當時引起了車上乘客的驚慌。並說道，一輩子都沒經歷過這樣的事情。儘管前往舊金山國際機場的 BART 服務於上午 9 點左右恢復，但還是取消了幾列車次，導致乘客被困在 Millbrae 站台上，而驚慌失措。

機場發言人 Doug Yakel 表示，衝突發生在20日上午7時30分左右，舊金山警察局機場分局的警察獲報後趕到現場，看到男子揮舞著兩支槍，持續做出挑釁與威脅的動作，雙方對峙了近一小時，警方試圖緩和局勢，並向對方發射布袋彈，但男子仍持進攻狀態，並產生威脅，因此警方對男子開槍。另有一位目擊男子被流彈掃到受輕傷，已即時送往醫院接受治療，目前無礙。

在槍擊案件發生後，縣警和舊金山警察局還未對此事件作出回應，不確定是否有華裔居民傷亡。聖馬特奧縣副總檢察官斯蒂芬·瓦格斯塔夫(Steve Wagstaffe)表示，會在大約10天后，舉行一次關於警察槍擊事件的市政會議。

詳情請持續關注本報的報導

根據目擊者稱，在搭乘早班機時看到大量警察湧入航站樓，嚇的很多乘客不敢挪步。 （圖...
根據目擊者稱，在搭乘早班機時看到大量警察湧入航站樓，嚇的很多乘客不敢挪步。 （圖片來自美聯社）

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