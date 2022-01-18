北加佛利蒙警局對面大規模爆竊 30輛車遭砸窗

很多灣區民眾對於破窗爆竊早已司空見慣。（記者李榮／攝影）

又發生大規模砸車窗偷竊，而且作案地點即使就在警局的正對面，也沒在怕！佛利蒙警察 局對面的「Mission Peak」公寓，傳出在周一清晨有約30輛轎車遭破窗盜竊，許多受害者是早上被前來處理的警察通知，才得知愛車遭破窗。許多民眾對於近乎無法無天的汽車破窗盜竊已經忍無可惹，有些人歸咎於加州 47號提案將少於950元的財產犯罪由重罪改為輕罪；也有些人認為是貧富差距加大導致社會產生的無奈現象。

案發的Mission Peak公寓停車場就在佛利蒙警局對面，30輛車遭大規模爆竊後現場滿目瘡痍，到處都是碎玻璃，以及被亂扔的車主私人物品。受害車主之一的Katie Kongsuphone指出，她早上到停車場時，遠遠覺得自己的車看來車窗似乎被搖了下來，心裡就想「車窗不會被打破了吧？」走近一看，確認車窗遭破，「唉，又要花一筆錢了。」

她表示，發生這種情況讓她對於身處的社區有點焦慮，不曉得現在到底是什麼樣的社會？

另外也有車主指出，他是在警察敲門通知後才知道愛車遭破窗，「我原本不知道有這麼嚴重。一直到看現場才發現，大概有30台車被破窗。」

由於該處沒有監視系統，公寓管理方沒有歹徒作案時的影像。不過佛利蒙警方表示，整件案件已經在調查之中。

對於頻傳的破窗竊盜案件，家住佛利蒙的陳光表示，破車窗盜竊這幾年來「根本不是新聞」；有時候去賣場買完東西，回來發現車窗還安在，反而覺得「賺到了」，這種被灣區 治安訓練出來的怪異心態實在也是非常的可笑。他認為，美國傳統上應該是法治國家、社會與治安都能上軌道，或許部分區域治安比較不好，但應該侷限在少數區域。然而，現在基本上灣區幾乎沒有不會被破窗的區域，「破窗成為常態而且政府似乎束手無策，令人難以想像。」

「其中一個很大的原因，我想大家都知道，就是那個950元的法案，讓這些（歹徒）有恃無恐。」他認為，在罰則太輕的情況下，根本無法遏止犯罪，可是造成的結果就是讓多數民眾生活在恐懼之中，「我有朋友幾個月之內就被破窗兩次。能怎麼辦？無奈呀。」

但也有人認為除了法律問題以外，貧富差距的擴大，以及文化也是問題。華人Iris Chuang就說，這一兩年來貧富差距愈來愈嚴重，有些生活比較不好的人士可能心中的「相對剝奪感」更巨大，因此深化一些報復社會的心態，而偷、搶都是可能的行為。她認為，特別是在犯法後果不嚴重的情況下，許多人可能會起而效尤，治安自然也就愈來愈惡化。