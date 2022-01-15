68元買陰性報告回台免隔離又省錢 僑胞：幻想啦！

住旅館就算餐點不滿意，還能隨意叫外賣。（僑胞提供）

新冠肺炎在變種病毒Omicron的超強傳播下急速升溫，美國確診人數暴增，也使台灣的境外移入案例不斷增加，其中又以來自美國的確診者數量最多。這兩天網路流傳防疫 漏洞的「4步驟」，稱在美確診者可用68美元就買到陰性證明，患者到台灣後採檢為陽性會直接送醫院治療，這樣不但省下隔離數萬台幣的旅館 費用，還能因身體已有抗體，離開醫院後不必隔離。針對此消息，中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中在記者會強調，若抓到造假陰性證明將以偽造文罪開罰；而多數僑民看了網傳內容後更是直搖頭，認為內容破綻百出，「保證是謠言！到底是誰幻想出來的？」

該「免隔離不花錢」的網路教學內容稱：「昨天聽台灣同鄉會的朋友說，如何返台不隔離？不花錢？只要遵循下列四步驟，就可以不用隔離十四天。第一、在美國如果檢查到染疫，花68美金買一份陰性PCR報告。第二、立刻買兩天內機票，拿著陰性報告返台。第三、在機場核酸檢查被抓到，直接送醫院治療。第四、因為醫療量能問題，醫院會在五天內要求你出院，離院之後，不用隔離，因為染疫已經有抗體。」

傳言者進一步還下了結論表示：「如此一來，七萬元隔離十四天的酒店費用省下來，也不用花三萬多美金的在美國治療費用（回台灣還可以用健保），五天住院健保給付，五天後直接出院、免隔離！」另外傳言中寫說：「終於懂了，為什麼美國回台的有那麼多陽性的人了⋯⋯原來如此！漏洞啊⋯⋯」

雖然該內容言之鑿鑿，但是看過的僑胞多半嗤之以鼻，認為這個「教學」破綻很多，而且推論也不合理。寫該訊息的人如果不是搞不清楚狀況在幻想，就是刻意製造謠言，營造分化與對立。

「這完全鬼扯淡！」疫情以來已經幾次回台隔離的Leon Chen就說，先不論是否真有人曾花錢買造假的陰性報告，事實上，光是所謂「省下3萬元在美國治療的費用」，就可以知道八成是假消息了。他解釋，現在美國疫情確實是很嚴重，有超過6500萬的病例數，但是絕大多數的人染上的都是輕症，「不要說住院了，連去藥房買成藥紓解症狀可能都懶得去，還花三萬元治療？」

他指出，美國多半的確診者就是在家休息，身旁幾位不幸染病的朋友，也都是自我休息之後康復。相信不會有輕症患者會大費周章，刻意跑到台灣被強制送醫療養。至於如果真的是要花數萬元醫療費治療的重症患者，更沒有可能還冒險造假文件回台，「病那麼重，搞不好正常呼吸都有困難了，恐怕還得要不斷進出ER（急診室）。最好還有閒工夫玩這些花招！」

「應該不會有人花錢去買陰性證明，何必呢？」台僑Gary Lin也補充，檢測證明說實話本來就不好查證，真的有心造假，無論是檢測時冒名頂替、檢體調包，還是用軟體自己改圖，都不是很困難的事情，沒有動機68元去買。另一方面，就他回台的經驗而言，沒有預定好防疫旅館，根本無法上機，而現在防疫旅館又非常熱門，上飛機兩天之內要訂到也近乎不可能。因此，既然都要先訂酒店，「是要如何才能把酒店的費用省下？酒店不好訂吧。而且退掉酒店去住免費醫院，酒店能全額退款嗎？」