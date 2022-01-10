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球賽後 金州勇士湯普森稱讚灣區球迷忠誠

記者劉先進 ／舊金山報導
面對對手封蓋，重傷缺席941天的湯普森依然自信出手。（記者劉先進 ／攝影）
面對對手封蓋，重傷缺席941天的湯普森依然自信出手。（記者劉先進 ／攝影）

說好的2分鐘，卻一等就是兩年半。雙腿重傷、缺席兩個半賽季的金州勇士三冠功臣湯普森（Klay Thompson），9日晚上，在大通中心2萬球迷的見證下回歸。他在第三節連得7分，率勇士打出28比14的衝擊波奠定勝局，勇士以96比82戰勝四次總冠軍賽對手克裏夫蘭騎士。湯普森三分8中3砍下17分3籃板，在比賽中上演暴扣，宣洩情緒。生涯三分達到1800記。他賽後表示，灣區球迷很忠誠，在至暗時刻和榮耀時刻，「我們一起共度風雨。」

2019年總冠軍賽第六場第三節2分22秒，湯普森快攻扣籃，被對手犯規後痛苦倒地，抱住膝蓋。他對教練柯爾說，「給我兩分鐘休息時間，我會回來的。」湯普森一度返回球員通道準備退出比賽，但還是忍痛到場上罰完球。但他終究沒有在兩分鐘後回歸。右腳跟腱撕裂的他，又在2020年遭遇左膝十字韌帶撕裂。球迷這一等，就是941天。但華人球迷還是念念不忘他的中文綽號，「湯神」。

9日晚上的賽場，無處不是湯普森回歸的元素。勇士球員熱身時，穿著湯普森的11號服裝。場邊票價飆升到近1萬5000元，勇士的開場球員介紹，最後才交給湯普森。他先是沉默的坐在座位上，享受全場歡呼，然後再站起來和隊友一一擊掌。格林本來有傷在身，不能打比賽，還是首發出場，以表示對湯普森的尊重。他只上場7秒就被換下。

湯普森不負眾望，接到維金斯（Andrew Wiggins）傳球後中線突破取得勇士首個2分。次節2分56秒，湯普森突破暴扣，點燃全場激情。第三節開頭，湯普森連得7分，迫使騎士叫暫停。他命中復出後首個三分，對著觀眾怒吼。最終勇士兵不血刃的擊敗騎士。柯瑞28分5助攻，維金斯10分，普爾（Jordan Poole）14分。騎士的史蒂文斯（Lamar Stevens）17分，新秀莫布裏（Evan Mobley）11分6籃板。

湯普森賽後表示，勇士的球員介紹環節非常特別，這個夜晚永生難忘。也不會忘記球迷對自己的歡迎，這讓康復的每一天都值得。「非常感激能再次參賽，復出是條漫漫長路，我為自己的堅持不懈感到驕傲。我不會說這相當於贏得了一個冠軍。但非常接近這種感覺。在過去，有些時候會懷疑自己，是否會達到以前的水準，有同樣的爆發力。回到場上投籃防守，感覺獨特。」

湯普森全場18中7。他表示，投籃並沒想像的那麼好，「看到技術統計表上有自己的數據和名字，還是很開心。我的場上勝負值只有-2，不是很好，但至少，我還能上場打球。」他說，灣區球迷非常忠誠。幸運的是，他的職業生涯只是身披勇士球衣，「在黑暗時刻，在榮耀時刻，我們一起共度風雨。」

柯爾表示，湯普森首秀，一點都不靦腆，「倒不是說，我期待他會害羞，但他缺陣這麼長時間，還如此自信，讓人驚訝。我設計的第一個戰術，不是讓他進攻，而是讓隊友傳球再運球。但他得分了。這是個神奇的時刻，從介紹首發陣容，到球迷的狂歡，一個美妙的夜晚。」隊友柯瑞說，湯普森的扣籃讓人吃驚，「他一直在說這是他的比賽感覺，回歸能帶來什麼。這就是答案。」

湯普森命中復出後首個三分，對著觀眾怒吼。（記者劉先進 ／攝影）
湯普森命中復出後首個三分，對著觀眾怒吼。（記者劉先進 ／攝影）
湯普森付出首場得到17分。（記者劉先進 ／攝影）
湯普森付出首場得到17分。（記者劉先進 ／攝影）

勇士 柯瑞 灣區

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