北加2022年哪些物價會上漲 消費者如何應對

由於供應鍊和勞動力問題的加重難以解決，2022年生活必需品會全面漲價（記者李怡/攝影）

2022年伊始，因Omicron 的迅速傳播，大家的新年計畫被迫改變、多個航空公司的航班被迫取消等，眾多意外情況的發生，讓今年看起來撲朔迷離，帶給人們很多的不確定。但是在通貨膨脹，與持續未緩解的供應鏈問題的大背景下，讓人確定的是居民生活必需的消費品價格，會全面上漲。除了大宗的房子、車子、家具，日常消耗的天然氣、電費、雜貨，甚至每日穿的衣服、吃的餅乾、以及醫療等必需品會全面漲價。

住房

對於很多居民來說，即使房屋抵押貸款 的利率，創下歷史新低，但買房一直是疫情 大流行期間的最大挑戰之一。不幸的是，CoreLogic 副首席經濟學家塞爾瑪·赫普 (Selma Hepp) 表示，由於全國所有城市的房價，持續上漲，2022 年可能又是一個新高。專家提醒，較高的貸款利率可能會有效於抑制居民對房屋的需求，至少會讓房價增長不那麼激烈，減少競標戰，並讓更多的購房者更容易入市。隨著租金價格的不斷上漲，今年仍然是購買房屋的好時機。

食物

接下來不僅僅是雞蛋、肉類和牛奶等主食變得越來越貴，由於供應鍊和勞動力問題的加重和難以解決，可口可樂和百事可樂也宣布提價。奧利奧餅乾、麗茲餅乾的售價也會在 2022 年上調 7% 。對於食物價格的上漲，每個人都難逃被影響到。專家建議，可多留心食物每週的銷售和庫存量，注意購買時間。雖然剪裁優惠券可能已經過時了，但許多商店都有數字優惠或會員折扣，可以為您省錢。另外帶有雜貨獎勵的信用卡，也可以幫助您每週節約一些開支。

服裝

根據《時尚商業》(Business of Fashion) 的一份報告，儘管預計今年服裝銷售將全面復甦，許多購物者希望更新疫情大流行時期的衣櫥，但供應鏈壓力將推動零售價格平均上漲 3.2%。麥肯錫和 時尚高管們預計 ，2022 年服裝價格將上漲 10% 或更多。專家提示，在購買任何新衣服之前，可以想辦法將舊衣物處理變現。例如，可以通過 Tradesy、Poshmark 和 thredUP 等網站在線寄售。

取暖費

根據美國能源信息署的《2021 年冬季燃料展望》報告，預計近一半使用天然氣取暖的家庭，平均花費比去年冬天多 30%。報告稱，丙烷用戶的支出將增加 54%，預計電力用戶的支出將增加 6%。專家提示，可重新進行家庭能源的重新分配和審查，比如多用電力，即時檢查能源設備並修復，避免潛在的能源洩漏，還可密封通風的窗戶。在某些州，公用事業公司可能免費提供這項服務。

汽油

在過去一年汽油價格飆升 58.1% 之後，隨著批發價格的上調，油價今年還會持續上漲。

汽車

2021年新車價格創歷史新高，二手車和卡車價格同比上漲 31.4%。專業提示，因價格上漲，意味著經銷商為二手車支付的價格更高，您可以通過，以舊換新或以低於市場價格的租賃價格，獲得更多優惠。

計算機和電子產品

電腦、電視和視頻遊戲機，均受到持續芯片短缺的嚴重打擊，很多電子產品即使消費者願意支付溢價，依然供不應求。

家具

因為疫情居家辦公，讓大多數人趕上了裝修的高峰，即使是小的裝修變動也不便宜。根據聯合國貿易和發展會議的數據，由於集裝箱運費上漲，未來一年家具價格可能上漲 10% 以上。更不用說進行房屋重大裝修改造的，建築用品價格了。

醫療

早在疫情大流行之前，支付醫療費 用就是一項重大的經濟支出。根據諮詢公司 Milliman 發布的醫療指數，現在，醫療費用比 2020 年上漲了 8.4%，使得許多美國人無法負擔醫療費用。專家提醒，不要耽誤了去看醫生，可以幫助降低成本的一種方法是，使用稅收優惠賬戶支付醫療費用，特別是健康儲蓄賬戶或靈活支出賬戶。