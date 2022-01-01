中華民國111元旦升旗典禮 南灣舉行

巴洛阿圖中國鼓樂團表演。（記者王子涵/攝影）

金山灣區中華民國 國慶委員會1日在南灣華僑文教服務中心，舉辦慶祝中華民國111年元旦南灣地區升旗典禮活動。在中華民國舊金山 灣區黃埔旗隊的護送下，國旗入場，超過300名台灣鄉親和嘉賓一起高唱中美兩國國歌以及國旗歌，一同慶祝2022新年的到來。

參加升旗活動的嘉賓有駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪及其夫人雲雯蓁、金山灣區華僑文教服務中心主任閻樹榮、副主任徐廣梅、聖他克拉拉縣市議員李洲曉（Otto Lee）、佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）及前副市長邵陽、佛利蒙市議員黃潔宜（Teresa Keng）、庫比蒂諾副市長趙良方（Liang Chao）、密爾比達副市長蒙塔諾（Carmen Montano）及市議員伊芙琳蔡（Evelyn Chua）、中華民國僑務委員李漢文、李文雄、魏德珍、呂玉貞、王龍文、鍾振乾、密爾比達聯合學區董事會主席葉燕麗（Kelly Yip-Chuan）、副主席諾伍德（Chris Norwood）及董事蔡和均（Michael Tsai）、庫比蒂諾聯合學區學委劉錦宗（Jerry Liu）、駐美中華總會館前總董鄧灼照及周達昌。

升旗儀式前，巴洛阿圖中國鼓樂團以及青少年文化大使協會（FASCA）分別進行了擊鼓和舞獅的表演。隨後，中華民國舊金山灣區黃埔旗隊護送著中美國旗進場，國慶委員會前會長陳建芬、呂玉貞、王進德、唐孝先擔任升旗手。

國慶委員會會長林美蓮表示：「近半個月來連日陰雨、天氣陡寒，今日卻艷陽高照，象征著中華民國國運昌隆、萬象更新。」