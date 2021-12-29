密爾布瑞地下道淹水 死者身份確認

被淹汽車位於加州火車（Caltrain）軌道下的通道中。（谷歌街景圖）

聖馬刁縣警長阿庫斯塔（Javier Acosta）周二表示，密爾布瑞東Hillcrest街的地下通道在23日被大雨淹沒，兩名死者在一輛被淹汽車 里被找到。

兩名死者的身份在本周被確認，分別是62歲的Susana Glorioso和63歲的Rolando Ortigas Glorioso，兩人都來自密爾布瑞。

阿庫斯塔說，消防員到達現場後從第一輛車的車頂上救出了兩名被困人員。在試圖搜救第二輛車時，水位突然暴漲，救援人員只好暫時撤退。在排空了積水後，消防人員發現了這兩位死者。

阿庫斯塔形容當時的雨量是傾瀉式的。

周二的記者會上，聖馬刁縣警長辦公室發佈了調查報告。官員表示，報告中調查了現場的排水管道、雨水管道和水泵等，以便深入了解阻塞這些設施正常運行的障礙物。

工程人員表示，事發現場地區的暴雨 排水管道是暢通、運行正常的。官員表示，Hillcrest的水泵站最近一次維修是今年5月，7月份還對管道進行了清洗。

市府發言人布裡克（Justine Bleeker）表示，市府正進行一項獨立的工程研究，以確定事故發生的具體原因。「研究將確保這樣的悲劇不會再次發生。」布裡克說。

備用應急設備、救援人員和水泵將會被安排至該地點，以應對未來可能發生的暴雨天氣。

官員建議，不要試圖開車通過被水淹沒、無法確定水深的街道。「不要猜測，也不要冒險，」布裡克說，「掉頭，避免可能發生的悲劇。」