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劫案頻傳 聖荷西警方：Lululemon遭劫為組織犯罪

記者李榮／聖荷西報導
Santana Row人來人往，未料該處的Lululemon也遭到打劫。（記者李榮／攝影）
Santana Row人來人往，未料該處的Lululemon也遭到打劫。（記者李榮／攝影）

聖荷西Santana Row的知名連鎖運動服飾店Lululemon周日傍晚遭搶，損失近4萬元。聖荷西警局（SJPD）指出，從目前掌握的資料顯示，Lululemon這次遭搶的情況很可能為組織犯罪，市警局誓言將歹徒繩之以法，「我們不會忘記，我們會調查。現在首要的任務就是找到這些人，把他們緝捕歸案。」

聖荷西的Lululemon是在21日晚間約6時30分遭搶劫。依照警方調查顯示，四名歹徒闖進店內，搜刮將近4萬元的物品。

聖荷西警局發言人卡瑪莉歐（Christian Camarillo）表示，初步判斷，四名歹徒中，兩人為男性，另外領人為女性。其中一名嫌犯的腰間還有槍枝。

警方調查，嫌犯洗劫店面後，跳上一台接應的汽車逃逸。警網抵達現場時，嫌犯已經離開。

由於灣區上個周末在多個城市都發生洗劫高檔名店的情況，聖荷西警方並未證實這幾宗的搶案是否有關連。然而，聖荷西警方指出，跡象顯示Lululemon的搶案為組織犯罪；而且，就在該店遭搶之前，對面的Westfield Valley Fair商場，也發現有多台沒有掛車牌的汽車出沒，相當不尋常，「常識判斷，這些很有可能有關聯。」

警方表示，當時商場的保全發現不尋常的情況後已作出準備，或許也阻斷了進一步打劫的可能。不過，Westfield Valley Fair內的太陽眼鏡店「Sunglass Hut」還是被劫走了一些物品。

聖荷西並表示，目前正在調查劫匪的身份，因此尚不能公布搶匪的特徵，以及逃逸車輛的細節。

而事實上，在Lululemon等店遭劫前約一小時，東灣也發生類似的結案。數十人進入Southland Mall的珠寶店「山姆珠寶」(Sam's Jewelers)，破壞展示櫃後搶走物品。之後這批劫匪又進入其他商店搶劫。

聖荷西 汽車 灣區

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