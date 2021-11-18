聽覺保健很重要 耳屎不能隨便挖

耳朵有不同的部分，比如外耳、中耳、內耳，各部分的內部結構也不同。（視頻截圖）

聽力的使用是日常生活中的一大部分，因此聽覺的保健也非常重要。致力於長者服務的安樂居（On Lok）的聽覺師李秀蘭表示，在耳朵保健上，「耳屎」不能隨便挖。

李秀蘭說，耳朵有分成三部分，外耳、中耳、內耳。在三個部分中，也有各自的構成。在年輕時候，耳朵內就會有三四萬個毛細胞，幫助人們接受聲音入耳，才聽得見。但是隨著年紀增長，這些毛細胞也會減少，也就會造成聽力下降。

但是聽力的下降也並非完全是因為毛細胞的減少。李秀蘭表示，耳朵內有很多的部分，都可能引起聽力下降，比如說患上了中耳炎，或者耳朵骨頭發生硬化，也有可能是耳膜穿了。在治療上，也要具體分析病人的情況。李秀蘭表示，比如耳膜穿了，可以嘗試一些修補的治療，耳膜也可能會自動愈合。如果耳朵發炎，可以吃消炎藥，或者有耳水藥物滴一下入耳。

聽力發生變化，就要分解不同部分的情況。李秀蘭說，如果是外耳和中耳的問題，那麼建議直接去看耳鼻喉科。現在市面上輔助聽力的耳機也有很多款。如果聽力很不好，就可能使用比較長，比較深入耳道的。如果喜歡多功能的，就有一些價格較高、也比較先進的，可以用藍牙連著電話。李秀蘭也指出，也有較小的耳機，但是電池也就很小，比較難打理。

此外，人們想到「耳屎」，可能都會覺得對身體無益。但是李秀蘭說，耳屎其實也叫「耳蠟」，對於身體是有用的。一般耳蠟都會在外耳三分之一的位置，不會在耳朵深處。而耳蠟的作用就是潤滑，同時防止灰塵進入耳朵。而且通常有些昆蟲會亂竄進耳朵，它們聞到耳蠟的味道都會跑走。因此耳蠟是對於身體健康有益的一個物質。

但是李秀蘭也強調，耳蠟也不能多，因為會影響聽力。她建議大家平時在家不要自己動手挖耳屎，因為耳道很長，可能會發炎。如果平時沒什麼影響，也就不用管。如果有需要的時候就應該求醫清潔。

想要加入安樂居「長者全面護理計畫」（PACE）的長者，都可以前來諮詢。年滿55歲，居住在舊金山 、佛利蒙（Fremont）、紐瓦克（Newark）、聯合市（Union City），以及聖他克拉拉縣的合資格長者，都可以申請加入安樂居。如需諮詢請致電866-526-9622，或者登陸網站onlok.org/pace查詢。