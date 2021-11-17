矽谷昇華基金會頒發總統義工獎 薩拉度加市長趙嬿分享

Be the Change Foundation (昇華基金會）頒發總統義工獎，薩拉度加市長趙嬿（右六）分享經驗。（記者李榮／攝影）

Be the Change Foundation (昇華基金會）在薩拉度加鄉村俱樂部（Saratoga Country Club）舉行本年度總統義工獎頒獎典禮，由薩拉度加市長趙嬿主持。趙嬿和學生獲獎者分享了自己過去會做志願者的經歷，以及如何幫助社區產生積極影響，並同時得到人生最大的快樂和滿足。趙嬿也回顧自身從一名工程師競選到市長，她特別強調，「人生就是一場旅行，必須享受每一英里。在得到總統義工獎後，學生們應該繼續激勵自己和其他人從事社區服務，並成為生活中積極改變的一股力量。」

Be the Change Foundation (昇華基金會）是一個501(c)(3)的非營利組織，由科技高管徐玲（Elizabeth Xu）在2014年創建的。徐玲是在軟件開發、大數據和教育 方面的企業家和技術科技人，曾任正大集團技術長（CTO），協助集團數位改革；她還曾任BMC公司技術長並負責該公司全球技術與研發。在過去的十幾年中，徐玲也投入大量精力幫助矽谷 技術人員提高領導力。

她表示，昇華基金會致力於培養青少年的創業精神、領導力和學術能力，並為青少年提供職業培訓的指導，「我們目前有350多個成員，由大公司高管、高科技公司職員、大學生和初高中生組成。學生們在職業人士的指導下，通過組織自己的活動、研究、創業項目來進行探索、學習和成長。基金會舉辦過藝術比賽、投資 交流會、前沿科技、模擬聯合國大會等活動，也為學生志願者提供獎學金、總統志願服務獎、推薦信和實習機會。」

今年昇華基金會獲得總統志工獎的名單如下。青少年金獎（Teens Gold）：Sophie Yang、Amanda Chang、Claire Oshima 、Alex Chen、Leo Shao、

Zixuan Lu、Christopher Sun、Sarah Liu、Cecilia Sun。青少年銀獎（Teens Silver）：Sophia Bai。青年成人金獎（Young Adults Gold）：Albert Liu、

Grace Li、Justin Zhao、Ervin Young、Yuanrui Zhang、。

昇華基金會介紹，獲獎學生們主要是參與基金會的最大創業項目「YouthPedia」積攢義工時間。YouthPedia的目的是為全世界的青少年建立一個數字化的多媒體圖書館，提供免費的補充閱讀內容，以拓寬知識面、培養幼兒興趣，並作為學習語言的工具。所有多媒體圖書都是由基金會的學生團隊完成，學生根據自己感興趣的主題寫書，涵蓋範圍包括科學、文學、地理、歷史、小說等，「從寫作到插圖，從運營到市場營銷，從小組協作到團隊管理，Youthpedia希望成為初高中生和大學生探索和體驗創業公司各種職位的最佳方式。」