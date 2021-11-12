北加奧克蘭旅美大畫家山水作品展 挖掘滄海遺珠

灣區三老之一的劉業昭深受清初畫家石濤和和西方印象派的影響，在新水墨等方面有所突破。（李耀忠供圖）

東灣社區組織華藝文化沙龍正在屋崙華埠 舉辦旅美大畫家山水作品展，名為「清江一曲抱村流」。沙龍負責人李耀忠12日表示，旅美藝術家水準頗高，但有的卻不為人知，希望透過展覽挖掘藝術滄海的遺珠。

此次作品展共有17幅，包括魏樂唐、王濟遠、劉業昭、程及、侯北人、梁禮清、曾景文、莊中亮、梁漢強、黃齊耀和胡錫藩。有興趣的市民可到屋崙華埠Webster街1018號欣賞。

舉辦文化沙龍，挖掘旅美畫家遺珠

李耀忠說，早期旅美的畫家，藝術成就頗高，在美國 得到主流媒體的認可，可謂開疆拓土。牛津大學和史丹福大學的漢學家和藝術史家沙利文（Michael Sullivan）曾高度評價，20世紀下半葉，最重要的中國畫家，很多都生活在美國。可謂對旅美華人 第一代大畫家的肯定。

李耀忠說，畫展位於自己的牙醫診所內，持續時間長，可吸引頗多人流。有幾個目的，首先，挖掘滄海遺珠，傳播不廣為人知的畫家的作品，整理旅美近代華人藝術史。「長久以來，人們對於旅美華人大畫家的認知，僅僅停留在張大千、陳逸飛、劉國鬆等少數人身上，即便如陳蔭羆、魏樂唐、朱沅芷已在學術界和拍賣會大放光芒，但大多數人並不熟悉。一些旅美的藝術家是獨行俠，藝術見解很扎實。而旅法藝術家回國後開枝散葉，有學生推廣，所以更為出名。」

其次，保存歷史文化文獻等第一手資料，保存歷史、發掘歷史。他也歡迎有興趣的學者和收藏家，合作展覽，將不為人知的真正歷史推廣。最後，支持本地畫家的創作。他相信，透過文化溝通，理解和美，能癒合族群之間的衝突、偏見、暴力和仇視，避免族群互相傷害。不少畫家的作品，主要藏家是美國人，比如 魏樂唐、劉業昭 、曾景文的畫作。作品像一座橋樑，促進相互溝通理解。

李耀忠舉例，水彩畫大師程及，拿到近300個獎項，幾乎將水彩畫領域的所有榮譽都收入囊中。80年代在上海美術館展覽，級別頗高。水彩畫大師曾景文，特點是粗獷的筆觸和豐富的色彩。是那個年代最成功的的亞裔畫家。一度曾擔任美國水彩畫協會主席。

灣區三老劉業昭，新水墨畫作有突破

李耀忠表示，被稱為灣區三老之一的畫家劉業昭，在國立杭州藝專畢業，受教於林風眠、潘天壽，國民黨遷台後，曾任交通部司長，善繪山水、花鳥、人物、翎毛走獸。他受過兩蔣的分別接見，本可以吃體制飯，卻選擇一生潛心繪畫。劉業昭被稱為畫壇的陶淵明。座右銘是，以山水為師，以天地為畫布。不求聞達於世，但求畫筆長濡；不求豐衣足食，但求五鬥自足；但願知交常相還，何須冠蓋滿京華。

李耀忠說，劉業昭深受清初畫家石濤和和西方印象派的影響，在新水墨等方面有所突破。華藝文化沙龍多次為他辦畫展。他是大畫家中微尺寸國畫的創始者和記錄保持著，多層次立體國畫的實踐者。其山水多為彩墨，以花青、赭石、黃綠層層迭染，冷暖搭配的中間色給人以溫暖和諧之感，時而以少量朱砂、朱磦，點染出房屋、小舟，以數點跳脫的亮色，點醒畫面。其減筆花鳥人物畫法，暗合當代極簡主義。

李耀忠表示，展覽開放時間為，周二、四上午9時到下午6時，周六上午9時到下午5時。希望藉助長時間展覽，推廣旅美大畫家的經典作品。