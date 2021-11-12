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北加奧克蘭旅美大畫家山水作品展 挖掘滄海遺珠

記者劉先進／屋崙報導
灣區三老之一的劉業昭深受清初畫家石濤和和西方印象派的影響，在新水墨等方面有所突破。（李耀忠供圖）
灣區三老之一的劉業昭深受清初畫家石濤和和西方印象派的影響，在新水墨等方面有所突破。（李耀忠供圖）

東灣社區組織華藝文化沙龍正在屋崙華埠舉辦旅美大畫家山水作品展，名為「清江一曲抱村流」。沙龍負責人李耀忠12日表示，旅美藝術家水準頗高，但有的卻不為人知，希望透過展覽挖掘藝術滄海的遺珠。

此次作品展共有17幅，包括魏樂唐、王濟遠、劉業昭、程及、侯北人、梁禮清、曾景文、莊中亮、梁漢強、黃齊耀和胡錫藩。有興趣的市民可到屋崙華埠Webster街1018號欣賞。

舉辦文化沙龍，挖掘旅美畫家遺珠

李耀忠說，早期旅美的畫家，藝術成就頗高，在美國得到主流媒體的認可，可謂開疆拓土。牛津大學和史丹福大學的漢學家和藝術史家沙利文（Michael Sullivan）曾高度評價，20世紀下半葉，最重要的中國畫家，很多都生活在美國。可謂對旅美華人第一代大畫家的肯定。

李耀忠說，畫展位於自己的牙醫診所內，持續時間長，可吸引頗多人流。有幾個目的，首先，挖掘滄海遺珠，傳播不廣為人知的畫家的作品，整理旅美近代華人藝術史。「長久以來，人們對於旅美華人大畫家的認知，僅僅停留在張大千、陳逸飛、劉國鬆等少數人身上，即便如陳蔭羆、魏樂唐、朱沅芷已在學術界和拍賣會大放光芒，但大多數人並不熟悉。一些旅美的藝術家是獨行俠，藝術見解很扎實。而旅法藝術家回國後開枝散葉，有學生推廣，所以更為出名。」

其次，保存歷史文化文獻等第一手資料，保存歷史、發掘歷史。他也歡迎有興趣的學者和收藏家，合作展覽，將不為人知的真正歷史推廣。最後，支持本地畫家的創作。他相信，透過文化溝通，理解和美，能癒合族群之間的衝突、偏見、暴力和仇視，避免族群互相傷害。不少畫家的作品，主要藏家是美國人，比如 魏樂唐、劉業昭 、曾景文的畫作。作品像一座橋樑，促進相互溝通理解。

李耀忠舉例，水彩畫大師程及，拿到近300個獎項，幾乎將水彩畫領域的所有榮譽都收入囊中。80年代在上海美術館展覽，級別頗高。水彩畫大師曾景文，特點是粗獷的筆觸和豐富的色彩。是那個年代最成功的的亞裔畫家。一度曾擔任美國水彩畫協會主席。

灣區三老劉業昭，新水墨畫作有突破

李耀忠表示，被稱為灣區三老之一的畫家劉業昭，在國立杭州藝專畢業，受教於林風眠、潘天壽，國民黨遷台後，曾任交通部司長，善繪山水、花鳥、人物、翎毛走獸。他受過兩蔣的分別接見，本可以吃體制飯，卻選擇一生潛心繪畫。劉業昭被稱為畫壇的陶淵明。座右銘是，以山水為師，以天地為畫布。不求聞達於世，但求畫筆長濡；不求豐衣足食，但求五鬥自足；但願知交常相還，何須冠蓋滿京華。

李耀忠說，劉業昭深受清初畫家石濤和和西方印象派的影響，在新水墨等方面有所突破。華藝文化沙龍多次為他辦畫展。他是大畫家中微尺寸國畫的創始者和記錄保持著，多層次立體國畫的實踐者。其山水多為彩墨，以花青、赭石、黃綠層層迭染，冷暖搭配的中間色給人以溫暖和諧之感，時而以少量朱砂、朱磦，點染出房屋、小舟，以數點跳脫的亮色，點醒畫面。其減筆花鳥人物畫法，暗合當代極簡主義。

李耀忠表示，展覽開放時間為，周二、四上午9時到下午6時，周六上午9時到下午5時。希望藉助長時間展覽，推廣旅美大畫家的經典作品。

水彩畫大師程及，拿到近300個獎項，幾乎將水彩畫領域的所有榮譽都收入囊中。（李耀...
水彩畫大師程及，拿到近300個獎項，幾乎將水彩畫領域的所有榮譽都收入囊中。（李耀忠供圖）
華藝文化沙龍負責人李耀忠表示，旅美藝術家水準頗高，但有的卻不為人知，希望透過展覽...
華藝文化沙龍負責人李耀忠表示，旅美藝術家水準頗高，但有的卻不為人知，希望透過展覽挖掘藝術滄海的遺珠。（記者劉先進 ／攝影）
旅美畫家魏樂唐的作品。（李耀忠供圖）
旅美畫家魏樂唐的作品。（李耀忠供圖）

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