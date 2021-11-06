毒癮難耐？舊金山警員搶劫聖馬刁藥房

舊金山警員因涉嫌搶劫聖馬刁藥房而被捕。（取自推特）

舊金山警察 局的一名老警官因涉嫌搶劫聖馬刁一家藥店的止痛藥而被捕。他的律師說，他十年前因公受傷後患上了鴉片類藥物的毒癮。

聖馬刁警察局發言人吉爾莫（Alison Gilmore）5日表示，56歲的聖馬刁長期居民科爾（Davin Cole）警官被逮捕，並以二級搶劫和拒捕的罪名被收監。

3日下午6時左右，位於聖馬刁市Concar路666號的Rite Aid發生搶劫事件。吉爾莫說，科爾在被捕時已經下班。她沒有透露有關此案的任何其他細節，包括科爾是否揮舞武器。

科爾以5萬7500元的保釋金出獄，等待11月18日的提審。聖馬刁縣地區檢察官瓦格斯塔夫（Steve Wagstaffe）說，他的辦公室正在等待聖馬刁警方的調查結果，以審查此案看是否會有刑事指控。

在回答詢問時，舊金山警察局的發言人證實，在進行內部調查之前，該局將科爾置於無薪休假狀態，而對逮捕事件並沒有提供其他評論。

科爾的律師布拉斯（Tony Brass）5日說，科爾當時正在前往住院戒毒所的路上。他補充說，科爾在2010年第一次被開了止痛藥，以治療他在一次警犬訓練中被狗咬傷的小腿，之後就形成了對鴉片類藥物的依賴。「他長期以來一直在秘密地與毒癮作鬥爭，」布拉斯說。

布拉斯還指出，科爾在該市的執法協助分流計畫中的工作 ，將因低級毒品犯罪而被捕的人從監獄引向治療服務。這是科爾 「幫助人們應對他自己也正面對的同樣鬥爭的一個例子」。

根據警察部門和州政府的記錄，科爾自1994年以來一直是舊金山警察局更多面向公眾的警員之一。在他的領英LinkedIn頁面上，他列出了目前的職責，即作為巡邏、以及該部門無家可歸者外聯和徒步巡邏的主管。作為一個多部門合作團隊的一部分，他所做工作旨在對涉及無家可歸者的報警作出整體反應。他還曾擔任過代理巡官。

記錄顯示，在加入舊金山警察局之前，他曾在佛斯特市警察局短暫工作過，在此之前，他在舊金山警察局工作了四年多。