加州失業率不準？數百萬兼職勞工「功能性失業」

加州失業率失真，數百萬兼職勞工「功能性失業」。(美聯社)

根據官方統計，加州 有140萬失業居民。但最新研究顯示，若納入找不到高於貧窮線薪資的兼職勞工 ，失業人數比官方失業數字多3倍至480萬人。

這項分析由「路德維希共享經濟繁榮研究所」(Ludwig Institute for Shared Economic Prosperity，簡稱LISEP)所做，專注研究中低收入美國人財務狀況。發現有25.7%加州勞工屬於「功能性失業」(functionally unemployed)，意指他們正在尋找但無法找到支付貧窮線以上薪資的全職工作 。

曾於柯林頓總統任內擔任美國貨幣審計長的LISEP主席路德維希(Gene Ludwig)表示，政策領導人被頭條新聞與統計數字困惑，誤認為失業情況有好轉跡象。

美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome H. Powell)曾指出，新冠疫情期間公布的失業率，大幅低估勞工市場惡化。反貧困倡議組織「加州聯合之路」(United Ways of California)今年初公布報告，使用「實際成本計量」估算，加州有350萬個在職家庭收入，無法滿足生活最基本所需。

路德維希認為，問題歸咎於政府現存就業定義。聯邦勞工統計局定義，在職者為在其7天調查期間內、至少工作1小時的人。他說，即便是渴望能找到一份全職工作，也算是已就業。為了獲得更詳細觀點，LISEP將失業者定義為任何無業人士、兼職但正尋找全職工作與年薪低於2萬元者。

加州失業率於2020年5月達新高至16.3%，現已恢復65%因疫情而失去的工作。但許多努力尋找足夠薪資全職工作的兼職者，並未被反映在加州標準就業衡量標準內。「加州預算與政策中心」資深政策分析師安德森(Alissa Anderson)表示，值得探討研究這些數據，因為影響政策制定選擇與提供家庭支持方式。

LISEP研究人員也發現，2021年9月女性功能性失業率，比男性高出近9%。與勞工統計局提供的女性失業率低於0.5%，形成強烈對比。即便是功能性失業數字，也是低估計值。「加州聯合之路」指出，儘管研究人員使用2萬元作為貧窮線，但在灣區高租金情況下，部分家庭需要收入超過10萬元，才可能維持生計。