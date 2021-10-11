提高最低工資不會造成失業 柏克萊加大卡德獲諾貝爾獎

算上卡德的獲獎，柏克萊加大有26位諾貝爾獎獲得者。（記者劉先進 ／攝影）

瑞典皇家科學院11日表示，出生於加拿大的柏克萊加大學者卡德（David Card），史丹福大學荷蘭裔學者英本斯（Guido Imbens），麻省理工學院學者安格里斯特（Joshua Angrist），共用諾貝爾經濟學獎。

卡德獲得一半諾貝爾獎 金。他的開創性研究，改變了人們對勞動力的廣泛看法，表明提高最低工資不會減少就業 或導致失業，移民 也不會降低本地出生勞工的薪酬。英本斯和安格里斯特因開發研究這些類型的社會問題的方法，而分享另一半獎金。具體來說，兩人解決了方法學問題，使經濟學家即使在無法按照嚴格的科學方法研究的情況下，也能得出關於因果關係的可靠結論。巧合的是，此次分享獎項的英本斯，2002年到2006年曾在柏加大任教。

柏克萊校長克里斯（Carol Christ）表示，卡德是柏加大第六位獲得諾貝爾經濟學獎的經濟學家，也是學校第26位諾獎獲得者。這是柏加大連續第二年有學者獲獎。2020年，柏加大生物化學家道納（Jennifer Doudna），因為發現了基因編輯技術中的基因剪刀CRISPR/Cas9，而分享諾貝爾化學獎。

1993年，卡德研究當新澤西州將最低工資從4.25元提高到5.05元時，漢堡王、肯德基、Wendy's和Roy Rogers等速食連鎖店的就業變化。將賓夕法尼亞州東部的餐館作為對照組。卡德和已故學者克魯格（Alan Krueger）發現，與以前的研究相反，最低工資的提高對雇員的數量沒有影響。

卡德和克魯格的研究從根本上改變了經濟學家對提高最低工資政策的看法。經濟學人 (The Economist )分析，1992年對美國經濟協會成員的調查發現，79%的人同意最低工資法增加了年輕和低技能工人的失業。這些觀點主要是基於傳統的供給和需求的經濟概念。如果提高某樣東西的價格，得到的東西就會減少。然而，到2000年，只有46%的協會成員認為最低工資法增加失業率，這主要是因為卡德和克魯格的貢獻。

卡德的研究還發現，大量移民湧入一個城市，不會導致本地勞工失去工作或降低收入，儘管早期的移民會受到負面影響。1980年，古巴允許民眾移民邁阿密，有十幾萬人湧入邁阿密，該市的勞動力增加了7%。通過比較其他四個城市的工資和就業的演變，卡德發現，邁阿密的低教育水準的居民沒有受到負面影響。後續的工作表明，移民的增加可以對出生在該國的人的收入，產生積極影響。

瑞典皇家科學院表示，這三人完全重塑了經濟科學中的實證工作。迅速擴大自然實驗（natural experiments）的使用，或基於觀察真實世界數據的研究。卡德的研究使經濟學更適用於日常生活，為政策制定者提供了關於政策結果的實際證據。

在自然實驗中，個體暴露於由自然或研究人員無法控制的其他因素決定的實驗和控制條件。控制暴露的過程類似於隨機分配。自然實驗是觀察性研究，不受傳統意義上隨機實驗的控制，很難分辨相關關係和因果關係。