彭文正灣區開講 批蔡英文「用提告來證明學位？」

彭文正在灣區開講。(記者李榮/翻攝)

前台灣 大學新聞研究所長、媒體人彭文正在佛利蒙舉辦「政經關不了灣區開講」,主題為:「蔡英文 的作弊人生」,現場吸引近400人前往,還有遠從紐約、德州等地前來的聽眾。彭文正指出,有些支持蔡英文總統的人總是疑惑「當總統有沒有博士有重要嗎?」然而,他認為蔡英文的博士問題早是一路走來不斷說謊的問題,遠超過有沒有(寫完)論文、有沒有拿到博士這件事。

彭文正等人多次提出各種蔡英文假博士的論述。包括1984年蔡英文進入政大時,履歷表上博士論文題目與後來所稱的題目不同。政大履歷表上是:「Law of Subsidies, Dumping, and Market Safeguards.」,然而,蔡英文所述在1984年3月14日獲頒倫敦 大學LSE的法學博士,對外稱的論文題目是「Unfair Trade Practices and Safeguard Actions」。

不過後來總統府發言人張惇涵在回應時解釋,蔡英文的博士論文分為三大部分,而「Law of Subsidies Dumping and Market Safeguards」是論文「Unfair Trade Practices and Safeguard Actions」的第二部分(PART TWO),共計237頁,佔了365頁論文的絕大部分。

彭文正多次質疑蔡英文博士論文與博士學位的真實性,也引發蔡英文對他的提告。對此,彭文正表示,如果有人要他的博士學位證明,自己能馬上拿出來證實;而蔡英文卻是用提告的方式來證明學位,「有這種事嗎?這難道不能列為金氏世界紀錄嗎?用告人的方法來證明學位,不是太好笑了嗎?」

當天前往聽講的民眾藍綠都有,演講由舊金山真相聯盟舉辦。活動主辦人王維指出,種種跡象顯示蔡英文的博士學位並不存在。不過當然,蔡英文的博士疑雲最關鍵的是誠信問題,況且蔡英文沒有真正拿到學位是事實,「為什麼倫敦政經學院如此幫蔡英文掩護?是不是有把柄在人家的手上?這可是國家安全的問題。」