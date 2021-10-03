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彭文正灣區開講 批蔡英文「用提告來證明學位？」

李榮
彭文正在灣區開講。（記者李榮／翻攝）
彭文正在灣區開講。（記者李榮／翻攝）

台灣大學新聞研究所長、媒體人彭文正在佛利蒙舉辦「政經關不了灣區開講」，主題為：「蔡英文的作弊人生」，現場吸引近400人前往，還有遠從紐約、德州等地前來的聽眾。彭文正指出，有些支持蔡英文總統的人總是疑惑「當總統有沒有博士有重要嗎？」然而，他認為蔡英文的博士問題早是一路走來不斷說謊的問題，遠超過有沒有（寫完）論文、有沒有拿到博士這件事。

彭文正等人多次提出各種蔡英文假博士的論述。包括1984年蔡英文進入政大時，履歷表上博士論文題目與後來所稱的題目不同。政大履歷表上是：「Law of Subsidies, Dumping, and Market Safeguards.」，然而，蔡英文所述在1984年3月14日獲頒倫敦大學LSE的法學博士，對外稱的論文題目是「Unfair Trade Practices and Safeguard Actions」。

不過後來總統府發言人張惇涵在回應時解釋，蔡英文的博士論文分為三大部分，而「Law of Subsidies Dumping and Market Safeguards」是論文「Unfair Trade Practices and Safeguard Actions」的第二部分（PART TWO），共計237頁，佔了365頁論文的絕大部分。

彭文正多次質疑蔡英文博士論文與博士學位的真實性，也引發蔡英文對他的提告。對此，彭文正表示，如果有人要他的博士學位證明，自己能馬上拿出來證實；而蔡英文卻是用提告的方式來證明學位，「有這種事嗎？這難道不能列為金氏世界紀錄嗎？用告人的方法來證明學位，不是太好笑了嗎？」

當天前往聽講的民眾藍綠都有，演講由舊金山真相聯盟舉辦。活動主辦人王維指出，種種跡象顯示蔡英文的博士學位並不存在。不過當然，蔡英文的博士疑雲最關鍵的是誠信問題，況且蔡英文沒有真正拿到學位是事實，「為什麼倫敦政經學院如此幫蔡英文掩護？是不是有把柄在人家的手上？這可是國家安全的問題。」

王維進一步指出，相信多數人都不是那麼在乎蔡英文是不是真的有博士學位，只是總統代表的是國家、代表老百姓，蔡英文不斷用說謊來圓謊，才是整個問題的根源。這次演講有來自兩岸三地的聽眾前來，可見大家都要公平、希望真相能夠大白，「聽眾來這邊，只有一個目的，就是為台灣好。我們心裡面有一把尺，就是誠信、正義。」

當天有近400人參加，場面熱鬧。（王維提供）
當天有近400人參加，場面熱鬧。（王維提供）

蔡英文 台灣 倫敦

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