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北加WBW壘球隊贏全美賽16歲組冠軍 四分之一是華人

記者李榮／灣區報導
中半島WBW壘球隊贏得全國壘球賽16歲組冠軍，球員四分之一為華人。（隊員提供）
中半島WBW壘球隊贏得全國壘球賽16歲組冠軍，球員四分之一為華人。（隊員提供）

中半島的「West Bay Warriors，WBW」壘球隊成立於2014年，總教練麥當勞（Ray McDonald）是前美國多藍鳥隊多倫職棒選手，帶領70位12到18歲的球員。今年的全國錦標賽採用全美大學NCAA比賽模式月前在奧克拉荷馬州舉行，最後WBW以黑馬之姿，擊退勁敵「Corona Angel」，拿下總冠軍，而隊上華人球員比例佔四分之一。

今年的全國警標賽共有數百隊參加選拔，先進行資格賽，最後有64球隊拿到參加全國賽的門票。比賽先分組預賽，輸了兩場就淘汰。接下來是三戰兩勝淘汰賽，最終有兩隊勝出進入總決賽，其中中半島的West Bay Warriors就在華氏95高溫下，過五關斬六將，與對手纏鬥。錦標賽採用全美大學NCAA比賽模式，對手Corona Angel決賽前的紀錄是9勝1負，而WSB是8勝2負。在三戰兩勝的決賽中，第一場Corona Angel's以7比6險勝；僅休息兩小時後就再打第二第三場，後來WBW分別以3-1和5-4拿下總冠軍｡

總教練麥當勞指出，和其他的大球隊相比，WBW的規模非常小，對手Corona Angel也是大型球隊，旗下是遍佈南加的成員，「但我們的球員非常努力、也很有實力。成立短短幾年就在加州許多比賽贏得冠軍。這次更讓全國球隊認識我們！」

事實上，這隻跌破眼鏡的WBW隊員組成很多元，甚至有四分之一的球員都有華裔血統。家長Bonnie Lam表示，為了練球大家可以說是非常「crazy」，去年疫情期間加州關閉沒有壘球賽，球隊只好數度飛去亞利桑那州、猶他州、佛羅里達等地打球。家長和球員都沒有怨言，只希望能打出漂亮的成績，受到大學教練的青睞，進入大學後來能一邊讀書一邊打球，「因為這些孩子是真心的喜愛壘球，從小就開始了。」

小時跟著哥哥打棒球，13歲時開始打壘球的Kylie說，「贏球的那一刻真是太激動了，我把手套丟向天空和隊友們抱在一起。不過，因賽前喉嚨被球打傷失聲，無法開心大叫。」她回憶，决賽前練球時被壘球打中喉嚨，當場痛到趴下、呼吸困難，但當時一心想的不是傷勢，而是心裡很難過、擔心錯失參加冠軍賽的機會。

她的父親劉立威表示，多年來每一場比賽都有陪女兒去，只有這一次無法陪同。在家看冠軍賽實況轉播時，看到教練忽然更動了打擊名單讓Kylie下場休息，「我們心裡七上八下。第一場比賽結束後，女兒才發短信告知受傷了，因為不想我們擔心所以賽後才告知。所幸在隊友家長照顧下，後來就重返球場參加第二場和第三場的比賽，發揮團隊精神，和隊友以三戰兩勝的戰績 ，贏得16歲組全國冠軍。」

全國賽中打下了好成績，也成為大家心中永遠的回憶。球員透露，目前該隊有一半2022將畢業的球員，已經確定被大學校隊錄取。光是今年暑假就去南加四次、克羅拉多一周、沙加緬度兩次、又到奧克拉荷馬州比賽的WBW，結束了密集四處征戰的行程，教練也計畫帶大家到迪士尼遊玩慶祝。

奧克拉荷馬州 加州 南加

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