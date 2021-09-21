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北加州中文學校教中秋 傳揚中華文化

記者李晗 / 舊金山報導
中文學校老師教授小孩子們中秋的文化。（林育貞提供）
中文學校老師教授小孩子們中秋的文化。（林育貞提供）

中秋佳節到來，一些中文學校也特別在課程教授中加入了中秋的元素，傳揚中華文化。

加州中文學校聯合會會長李亭儀表示，舊金山族裔多元，中文學校的孩子都是不同種族，除了華人之外，也有白人、西語裔等。她說面對來自不同文化背景的學生，在教學上也就需要用更多創新的方式，不能單純就只是教授語文，而是需要讓孩子們能夠領會文化。

「我們想在他們的心中播下一個小小的種子，」李亭儀說，希望透過這些教學，在生活的體驗中，激發他們對於中華文化的好奇心。不僅如此，李亭儀說一些華人文化中的美德，比如敬老尊賢，也會融入在課堂當中，讓學生們能夠感受到華人文化的一些價值。

在中秋節當天，老師們就會買好小小的月餅，給感興趣的孩童們品嘗。中文學校老師林育貞說，當天買的的月餅也是豆沙口味的，因為這個口味相對而言比較普遍。課堂上也會教授孩子們中秋節的含義，像是家人團圓的文化背景。

同時當天的課程中也會讓小朋友們畫一些有關於中秋的畫，比如家人團圓的畫面，或者是賞月的畫面。同時也會讓小朋友們在繪本上塗顏色，認識中秋的漢字等等。

李亭儀也舉例說，中秋節也會特別教一些和中秋有關的古詩詞，雖然小朋友們未必明白其中的含義，或者很開也會忘記，但是希望能夠作為一種文化體驗，引起他們的興趣，「因為教育就是一種點點滴滴。」她也強調，將中華文化融入教學當中，既可以推動語言文化教學，也能夠傳播中華文化。

老師們準備好的中秋小袋子，可以讓學生們塗顏色，認識中秋的漢字。（林育貞提供）
老師們準備好的中秋小袋子，可以讓學生們塗顏色，認識中秋的漢字。（林育貞提供）

華人 加州 舊金山

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