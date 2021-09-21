舊金山華埠家庭親手做冰皮月餅 樂淘淘

舊金山華埠散房家庭代表做的冰皮月餅與散房組織員做的糕點。（受訪者提供）

舊金山華埠 的散房家庭的居民，在中秋佳節來臨之際歡聚一起，親手製作冰皮月餅，感受節日氣氛。他們都樂淘淘表示難得一聚，在活動中感到很開心。

所謂的散房，即英文所指的SRO（Single Room Occupancy），即樓內的居民需要共用廚房、洗手間等。華埠內有許多的公寓樓都是散房大樓，而在疫情 期間，散房因為高密度與共享空間的居住環境也各位引起關注。

華協中心的資深社區組織員陳嘉琪說，散房家庭定期都會有活動，而每到中秋的事後就會組織一起做月餅。雖然並不是年度活動，但是時值中秋也有不少人提議一起來只做月餅。她說，因為疫情解封，許多散房家庭的人一起來到製作冰皮月餅，月餅還有多種不同口味，像是奶黃，豆沙，和蓮蓉。

「這些家庭代表都很開心，因為大家很久都沒見面，能夠聚會活動讓他們感到很開懷。」陳嘉琪說。隨著疫情逐漸好轉，疫苗的接種率逐漸升高，舊金山的聚會禁令也逐漸鬆綁，讓平時居住在狹小空間的華埠家庭成員可以有更多的活動空間。

製作冰皮月餅並非容易之事。陳嘉琪說，他們需要把麵粉製作成為月餅的皮，然後再放入餡料 包好。其中一個散房家庭的代表已經做過很多次，所以很清楚怎麼做月餅，就會在現場教大家。像是奶黃的餡料，就會是當天現場製作，而其他口味的餡料則是購買回來。

當天現場也遵守防疫清潔標準，大家都戴好口罩、手套來製作月餅。月餅製作完成之後，這些散房家庭也可以將月餅拿回家過節，多出來的話也可以拿給其他的散房華人家庭等，社團機構等。