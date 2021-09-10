最新民調：60.1%人反對罷免加州州長紐森

柏克萊加大政府研究所和洛杉磯時報的民調10日公布，60.1%的人反對罷免州長紐森，38.5%的可能選民贊成罷免。（記者劉先進 ／攝影）

罷免州長紐森 選舉進入倒計時。舊金山紀事報報導，柏克萊加大政府研究所和洛杉磯時報的民調 10日公布，60.1%的人反對罷免，38.5%的可能選民贊成罷免。

加州公共政策研究所(Public Policy Institute of California)上周公布的另一項民調也顯示，可能投票的選民中，支持罷免的沒有達到多數，39%支持罷免，58%反對罷免，紐森的優勢為19個百分點。

與今年夏天的民調相比，紐森的處境可謂天壤之別。柏加大政府研究所7月民調顯示，可能的選民在是否罷免的問題上，幾乎平分秋色。這一警告信號讓民主黨人感到震驚，他們在早期階段對罷免選舉基本持矛盾態度，而紐森的競選團隊，最近幾周一直在全州範圍內大肆宣傳，警告說若州長被共和黨 人取代會有危險。

紐森的主要競爭對手為共和黨候選人艾德（Larry Elder）。紐森曾多次抨擊艾德，認為他在最低工資、墮胎和氣候變化等問題上與選民脫節。還批評他要取消強制口罩令和醫護人員強制接種令疫苗令，如此防疫不科學。

週五公布的民調顯示，艾德在罷免選票的第二個問題上繼續擴大領先優勢，問題說，如果紐森被罷免，誰應該完成他的剩餘任期？在接受調查的可能選民中，艾德是38%的人的選擇，比柏加大7月份的民調中的數字18%要高。