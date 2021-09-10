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舊金山拉法耶中學志工為救學生 校門口被汽車撞死

編譯組／拉法耶9日電
為救學生置自己生命於危險之中，拉法耶交通安全誌工被撞死。(電視新聞截圖)
為救學生置自己生命於危險之中，拉法耶交通安全誌工被撞死。(電視新聞截圖)

舊金山東灣拉法耶中學的一名交通安全志工周三（9月8日）被譽為英雄，因為他將一兒童從行駛的車輛前推開，自己卻被撞致死。

45歲的迪亞斯（Ashley Dias）是一家生物技術公司的臨床研究人員，在業餘時間一直自願擔任過街護衛。據他的父母和警方稱，周三下午3時左右，他在Stanley中學外的School街和Paradise Court 路處接替另一名志工工作時，一輛車撞上了他和一名兒童。

目睹了這場車禍的家長給迪亞斯的母親格洛麗亞（Gloria Dias）發短信說，他們看到迪亞斯「衝向一群勉強才避開的學生，把那個學生推向人行道，使他剛好躲過汽車。他們看到他被拖到車底，那孩子卻安全脫身。

「他是一個英雄，為了救一個學生，他把自己的生命放在了最危險的地方」，這位家長寫到。「他絕對應該被記住」。

拉法耶警方說，孩子受了輕傷，為安全起見被送往當地一家醫院。居民和拉法耶警察將當時已沒有反應的迪亞斯從車底下拉出來。警察對他進行了心肺復蘇，直到他被送往醫院，在那裡他被宣布死亡。

迪亞斯的父親法比奧（Fabio Dias）對所發生的一切仍無法理解，他指著兒子穿的鮮紅和橙色背心，以及他在志願幫助附近的孩子時攜帶的大旗說，「儘管有這些，汽車還是來了，撞到了他，還殺死了他。我失去了兒子。」他說，「他作為一個過路志工在盡他的義務，這個工作他已做了很多次了」。

警局官員說，涉案車輛的司機已經接受了當局的詢問，並且很合作。格洛麗亞形容她的兒子是溫和的、樂於助人的人，具有「奇妙的幽默感」，他在家裏被稱為「美食家」，曾帶著家人造訪當地的各個餐館。他喜歡徒步旅行，還經常帶著他的小侄女去。他喜歡燒烤，還為他的母親製作健康食物。

迪亞斯身後留下了他的父母、他的兩個兄弟姊妹和一個侄女。他出生在舊金山，曾在那裏的St. Thomas the Apostle學校就讀，然後進入拉法耶的Stanley中學和Acalanes高中。他畢業於舊金山州立大學，獲得電腦科學學士學位。

若任何有關於此事件的信息，請聯系拉法耶警察亞蓋斯（Charlene Jacquez），電話：925-299-3234，或使用電子郵件：[email protected]

警察 舊金山 汽車

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