罷免州長 金山投票率已35%

距離9月14日還有一個多星期，舊金山的投票率已經有35%。（本報檔案照片）

9月14日罷免加州州長的選舉還有一個多星期才到來，但是舊金山 已經有35%的註冊選民完成投票 ，也就是投票率已經有35%。

根據舊金山選務處最新的數字，全市註冊的選民共計有51萬7000多人，而選務處目前已經收回的選票已經有18萬多，佔比35%。選民現在已經都收到選票，可以參與投票。在完成填寫選票之後，無論是郵寄選票回到選務處，或者是親自去到市政廳（City Hall）的投票中心投遞投票，都可以算作完成了投票過程。

舊金山是民主黨 大本營，總統選舉中民主黨候選人在本地的得票率都接近八、九成，而本地幾乎所有民選官員都是民主黨籍。在這一次的罷免選舉中，民主黨人的當前投票率也略高於平均水平，達到38%左右。而共和黨人目前的投票率則只有32%。

選務處處長艾茲（John Arntz）表示，在市政廳提前投票非常方便，選民們可以來現場親自拿選票投票，也可以投遞已經完成填寫的選票，或者使用無障礙投票設備，以自己更熟悉的語言來完成投票。

而部分的選票則是面相選民註冊地址在舊金山、但是人在海外駐軍的選民。這部分人的投票率也已經11%。

此外，選務處也在進一步擴大選票投遞站的服務，包括延長周末的服務時間。市政廳的投票中心、位於Grove和Polk街拐角處、市政廳正門對面、市政中心廣場沿線的多個戶外的投票站，將每天開放。具體的開放時間是：每個工作日的上午8時至下午5時；選前的周末，9月11和12日的周末，則是上午10時至下午4時開門；選舉日（9月14日周二）則是上午7時至晚上8時。

同時從9月11日開始，選務處將在全舊金山增開11個戶外的投票站，即每個市議員選區內都會有一個。選務處的網頁有介紹所有投票站的地址信息。網址是：https://sfelections.sfgov.org/official-ballot-drop-stations（在語言欄點擊中文，即可以瀏覽中文的信息）。