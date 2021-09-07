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抗爭呼籲20年 王麗珠：總算對得起先輩

記者李晗／內華達州報導
過去的20多年來，王麗珠一直抗爭呼籲，要求把鐵路華工的遺骸送返內華達州卡林。（記者李晗／攝影）
過去的20多年來，王麗珠一直抗爭呼籲，要求把鐵路華工的遺骸送返內華達州卡林。（記者李晗／攝影）

說起內華達州卡林市的華工安葬，不得不提起的就是當地屈指可數的一位華人居民──王麗珠（Li Chin）。

卡林市是內華達小鎮，當地人口只有2000人左右。當地老華僑王麗珠和先生陳啟元在1983年來到這裡開餐廳，目前是當地唯一的一戶華人家庭。對於鐵路華工能夠魂歸卡林市，王麗珠表示高興，說「總算對得起他們先輩。」

1996年在當地發現了鐵路華工先驅的遺骸之後，這些遺骸被送往內華達州的大城市雷諾（Reno）、拉斯維加斯的大學進行研究。這一走就是20多年。過去的20多年來，她在一直抗爭呼籲，要求把遺骸送返卡林。

王麗珠表示，當時在送走這些遺骸之前，她特別問了研究方，這些遺骸會不會送回來安葬。當時對方也都答應。

王麗珠說，中國人講究入土為安，自己等了20多年，一直在等，希望這些遺骸能夠被送回來安葬。現在終於這些遺骸回到了卡林，王麗珠表示自己很高興，各地的華僑都為這件事情出錢出力。「現在總算對得起先輩們了，」王麗珠表示。

王麗珠自己是韓國華僑，今年66歲。丈夫陳啟元來自廣東台山，今年75歲。因為先生認識一些在內華達州Elko經營餐館的朋友，於是他們就搬來了這裡附近，最後定居於卡林市。

內華達州 華人 中國

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