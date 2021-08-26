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美西玉山科技前理事陳遠台 講座談台灣科技業兩巨頭

記者江碩涵／報導
美西玉山科技協會與玉山面對面—田長霖講座將於本月28日上午10時舉行「Leadership in Management in the Age of AI」講座。（美西玉山科技協會提供）
美西玉山科技協會與玉山面對面—田長霖講座將於本月28日上午10時舉行「Leadership in Management in the Age of AI」講座。（美西玉山科技協會提供）

美西玉山科技協會與玉山面對面—田長霖講座將於本月28日上午10時舉行「Leadership in Management in the Age of AI」講座，由輝達（NVIDIA）副總裁、前台積電台灣研發負責人陳遠台主講，分享兩巨頭科技公司的獨特管理文化，主持人為美西玉山科技協會前理事長曲鎮宇，報名網址www.montejade.org。

美西玉山科技協會表示，陳遠台曾擔任玉山理事，是業界唯一長時間服務於NVIDIA和台積電的高階主管，他以此獨特經驗和他個人從專業管理的實戰經驗和觀察，對這兩家在科技領域執牛耳的企業，從企業文化、產品推展、 研發創新中分享他的看法。

技術創新和領導力、可擴展性、品質和專注是全球領先科技公司重視的核心競爭力。在半導體產業競爭中，NVIDIA和台積電始終表現脫穎而出。台積電努力專注於突破物理和幾何的極限，同時不影響完善製造工藝，供應了全球 50% 以上的半導體。 NVIDIA 則一次又一次地將半導體應用領域從遊戲擴展到人工智能支持汽車、數據中心和專業繪圖。

陳遠台指出，這兩家公司善用，並搭起了美國與亞洲之間寶貴的技術和人才的橋樑，他們利用跨地域和多元文化的生態系統打造最優質的全球企業。

陳遠台在NVIDIA工作長達17年，之前10年在台積電負責R&D，並曾在Hughes和Xerox 實驗室服務，他曾發表百餘篇論文，曾在交大、UCLA、史丹福、 柏克萊加大、卡內基美隆等知名大學任教或演講。陳遠台也正著手撰述「Leadership in Management」一書，預計明年出版。

「Leadership in Management in the Age of AI」講座中，陳遠台和曲鎮宇將有精彩對話，並接受現場提問，將對工程管理或研發創新有著很大的啟發。這場講座活動將以英文進行，活動時間為本月28日上午10時，報名網址為

https://www.eventbrite.com/e/leadership-in-management-in-the-age-of-ai-tickets-163747237395?aff=PressRelease。

台積電 柏克萊加大 AI

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