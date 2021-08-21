灣區高科技人李安為尋戰死親人 鑽研空軍赴美培訓史

李安出版「尋找塵封的記憶：抗戰時期民國空軍赴美培訓歷史及空難探秘」。（記者李榮／翻攝）

灣區高科技人李安近日出版「尋找塵封的記憶：抗戰時期民國空軍赴美培訓歷史及空難探秘」，介紹中美空軍聯合抗戰的歷史。她表示，當時中國 人赴美培訓空軍中，有多達58人因飛機失事或其他意外事故喪生，「我希望將這份的史實，公諸於眾，永遠留在美利堅的土地上。」

李安生於上海，90年代末初到加拿大留學。她表示，自己的二叔李嘉禾當初在1942年、抗戰最艱難的時期就讀西南聯大，看戰爭情勢的嚴峻之下決定投筆從戎，加入空軍赴美培訓，但是卻再也沒有回來，「除了一紙陣亡通知書，家人沒有得到關於李嘉禾的任何信息。二叔（李嘉禾）是怎樣死的？葬在何處？這成為李安祖父母和父親兩代人的心病。」

李安說，經過中、台、美多方聯絡打探，最後終於在德州 艾爾帕索（El Paso）的國家軍人陵園找到了二叔的墓地。實地去了之後才發現，令人震驚的是二叔的周圍還有數十個墓碑，上面都同樣書寫的「Chinese Air Force」（中國空軍）字樣。

「這些同樣年輕的中國飛行員們，一定也和二叔一樣，孤獨長眠異國他鄉70餘年，無人知道他們是誰、沒人探訪祭掃。而壯志未酬身先死的他們，該是有多麼的不甘與不捨！」李安表示，當時自己就對著墓群發誓，一定要幫這些孤單的英雄將是找到親人。因此從2018年初開始，過去多年來只關心科技項目進展的矽谷人，開啟了研究抗戰空軍赴美培訓史的歷程。

李安說，後來在許多海內外志願者和空史專家的幫忙下，從民國空軍赴美系列歷史資料和照片，以及逐漸從封存已久的檔案櫃、歷史文獻資料網站、博物館資料中，搜尋拼湊出各種線索，另外也在志願者、電視台、報社媒體，以及中國湖南龍越基金會的幫助下，自己成功為33位赴美殉職空軍找到親人。她也決定將民國空軍赴美培訓的歷史記錄下來，從高層決策到具體執行，從後勤運輸到培訓課程、生活安排等等，以及失事原因和經過等，系統地挖掘整理，才有了「尋找塵封的記憶」這本書。