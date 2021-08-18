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北加聖荷西費爾蒙特大酒店破產 預計改名重啟

記者李榮／聖荷西報導
聖荷西的地標費爾蒙特大酒店在破產後，將以新品牌「Signia Hilton San Jose」重開。（取自費爾蒙特大酒店官網）
聖荷西的地標費爾蒙特大酒店在破產後，將以新品牌「Signia Hilton San Jose」重開。（取自費爾蒙特大酒店官網）

聖荷西市中心地標之一的「費爾蒙特大酒店（Fairmont Hotel）」今年3月時突然宣佈永久關閉停業，並申請破產保護，引起社區議論。不過，業主和管理方達成和解協議，重整計畫也獲得破產法官的批准。該酒店預計將重開，但改加入希爾頓集團，計畫未來以「Signia Hilton San Jose」的品牌營運。

費爾蒙特大酒店位於聖荷西市中心最熱鬧的Market Street上，過去有805間房間。費爾蒙特大酒店是高檔酒店之一，一直以來也算是聖荷西的地標。事實上，該旅館附近最早期的聖荷西中國城之一，當時很多華人移民聚集在費爾蒙特大酒店現址附近，後來1887年時發生一場大火，燒掉整個區塊。

由於財務的壓力，該酒店在今年3月停止營運，業者則申請第11章（Chapter 11）的破產保護。業主當時指出，新冠肺炎（COVID-19）疫情，加上與管理方「Accor Management US」的談判持續未果，導致酒店走入破產。

費爾蒙特大酒店是在今年的3月5日突然宣布關閉營業，當時還有一些住客已經預訂或者正住在酒店內。酒店將當時住在酒店內的房客遷到附近酒店安置，費用由費費爾蒙特大酒店負責。

破產 聖荷西 疫情

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