金山新冠病例驟增 確診率灣區第二高

專家表示，舊金山市人口密度高可能是導致 COVID 病例數字增加的一個因素。（記者李怡攝影）

在公立學校即將開學之際，舊金山 新冠病毒病例確診率在一周內達到自疫情爆發以來的高位。過去16 個月以來，舊金山市一直是全國感染率最低的城市之一。但這種情況在7月中旬開始發生變化，目前舊金山的病例率超過了整個灣區 。

現在，該市的 COVID-19 病例率已高於全加州。由於78%的符合條件的人口已完全接種疫苗 ，舊金山公共衛生局表示，舊金山感染率之所以高於平均水平，社區人口密度和頻繁檢測為兩個主要原因。

公衛局聲明說，「雖然我們在6月15日與全州保持一致重新開放經濟時，預計病例會增加，但 delta 變體無疑帶來了新的挑戰」。

根據CDC數據，delta變體在被感染的人中會產生更多的病毒顆粒。一些被感染的接種疫苗的人的病毒載量與未接種疫苗的人一樣高，而早期的變種並非如此。

截至周三，舊金山的發病率為每10萬居民28人，高於除康縣（每10萬人中有29人）以外的所有其他灣區縣的發病率。灣區整個地區每10萬人中有19人。根據舊金山市數據，7月5日至8月5日期間，確診率上升了約7倍。

醫療專家也都一致認為，人口集中可能是一個重要因素，舊金山的人口密度比紐約以外的其他美國城市都多。