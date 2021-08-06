迪克西山火再吞噬1鎮 躍登加州史上第6大

格林維爾市中心被「迪克西山火」夷為平地。（美聯社）

已燃燒三周的「迪克西山火 」（Dixie Fire）過去24小時再吞噬一座城鎮，將城鎮歷史悠久的市中心幾乎夷為平地，並將大部分房屋燒為灰燼。

4日傍晚，因乾燥植被和40哩強風迅速膨脹的迪克西山火抵達塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）北面的格林維爾（Greenville），將鎮上多座超過百年歷史的木造建築燒毀，包括教堂、飯店、博物館和酒吧。格林維爾是加州 淘金熱時期重鎮。

普魯默斯縣（Plumas County）議員高斯（Kevin Goss）說：「大火燒掉了我們整個市中心，歷史建築、房屋、小商店、學校全部都被燒毀。」

代表格林維爾的聯邦眾議員 拉馬法（Doug LaMalfa）也在臉書上傷感地說：「今晚，我們失去了格林維爾。」

迪克西山火東北面4日爆炸性燃燒，普魯默斯縣警方在網路上對格林維爾800名居民發布緊急警報說：「你們面臨立即的危險，必須立刻撤離！」

然而，消防員必須應付一些不願撤離的民眾。事故管理小組組長凱格（Jake Cagle）說：「有些民眾甚至拔槍相向，因為他們不願撤離。」

加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）表示，截至5日，迪克西山火已焚地超過32萬2560畝，再升級為加州史上第六大山火，起火原因還在調查中，但太平洋瓦電（PG&E）已表示，大火可能是樹木倒在他們的電線上引起的。加州史上前五大山火有四場是在2020年發生的。

加州森林防火廳指出，報告顯示，消防員拯救了格林維爾四分之一的建築物。

此外，在迪克西山火以南約100哩，靠近考法克斯（Colfax）的山區4日爆發了新火災「河流山火」（River Fire），大火延燒迅速，短短幾個小時已焚地2560畝，已有35到40棟建築物被焚毀。加州森林防火廳表示，普萊塞縣（Placer County）和內華達縣（Nevada County）約6000名居民已被強制撤離。

在迪克西山火西約150哩處還有一場因閃電引起的「麥法蘭德山火」（McFarland Fire），威脅到沙斯達曲尼特國家森林（Shasta-Trinity National Forest）曲尼特河（Trinity River）沿岸民宅，目前火場面積為2萬1120畝。