我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州最新令：所有醫院工作者9月底前須完全接種疫苗

紐約宣布「出示接種證明」後 打第1針者飆升4成

奧運話題熱 史丹福2隨隊醫師 幕後無名英雄

記者江碩涵／史丹福報導
2020年東京奧運美國隊駐隊的兩位醫師是來自於史丹福大學醫院的專業運動醫學醫師，一位是磯野（Steve Isono），另一位是佛雷德里克森（Michael Fredericson）。（照片：史丹福大學提供）
2020年東京奧運美國隊駐隊的兩位醫師是來自於史丹福大學醫院的專業運動醫學醫師，一位是磯野（Steve Isono），另一位是佛雷德里克森（Michael Fredericson）。（照片：史丹福大學提供）

奧運話題吸引人注目，不過大家都忽略了在奧運選手背後默默支持團隊的運動醫學醫師。史丹福大學這次就有兩位隨隊醫師，不僅協助了美國奧運選手在日本東京的健康，同時也處理了許多選手的突發狀況，成為奧運選手光環背後最大的功臣。

史丹福大學表示，2020年東京奧運美國隊駐隊的兩位醫師是來自於史丹福大學醫院的專業運動醫學醫師，一位是磯野（Steve Isono），另一位是佛雷德里克森（Michael Fredericson），他們在東京陪伴選手一個月，修復選手們偶遇的骨折、扭傷和擦傷等意外和身體健康。

磯野在北加奧克蘭（Oakland，又譯屋崙）長大，現在是史丹福大學整形外科臨床教授，他其實從小也非常擅長運動，也曾獲得加州的跳遠、跳高和體操等比賽項目，他就像大多數喜歡和擅長運動的孩子一樣，小時候也曾夢想能參加奧運，結果沒想到不是以運動選手的身分參加奧運，而是以專業的運動醫學專家身分參加奧運。

磯野表示，這次奧運的病人比以往的病人更健康，也代表著這些運動員都比以前更重視身體狀態，尤其是本來很擔心會被新冠病毒感染，但目前為止一切都很健康順利。他表示，奧運將人們團結起來了，也讓人們走出去年疫情的陰霾與困境。

東京奧運 史丹福大學 美國

上一則

舊金山第一線工作人員 不接種疫苗恐失業

延伸閱讀

東奧／奧運獎牌盒也太漂亮了吧 看日本工藝美學

東奧／奧運獎牌盒也太漂亮了吧 看日本工藝美學
曾因重傷生命垂危 英13歲滑板天才少女是日英混血兒

曾因重傷生命垂危 英13歲滑板天才少女是日英混血兒
奧運史上首面運動攀登金牌 西班牙奪男子組冠軍

奧運史上首面運動攀登金牌 西班牙奪男子組冠軍
從泥濘小路到奧運男子800公尺 肯亞柯利爾奪金

從泥濘小路到奧運男子800公尺 肯亞柯利爾奪金
快看世界／一夜爆紅 這些奧運健兒 社群大吸粉

快看世界／一夜爆紅 這些奧運健兒 社群大吸粉

熱門新聞

隨著養豬規則的生效，加州可能失去幾乎所有的培根供應。 (取自美聯社)

養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了

2021-07-31 16:57
發現屍體的地方位於公園內一處偏遠區域。（電視新聞截圖）

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

2021-08-05 01:46
根據提交給舊金山租金委員會的報告，舊金山的房東試圖驅逐租戶以提高租金，向願意自願離開的租戶支付的費用比以往任何時候都多。（記者李怡／攝影）

舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

2021-07-31 01:54
北加州一位25歲的女子表示，她被約會的男子囚禁在對方屋崙Maxwell Park的家中，被不斷強姦。但檢方認為沒有證據證明此說法成立。（電視截圖）

北加女子被約會男子囚禁強姦3天 檢方拒起訴

2021-08-02 18:58
房地產經濟學家分析，加州房市下半年可能降溫。(美聯社)

加州房市可能降溫 房地產協會估「12月將跌5%」

2021-08-01 02:14
美國兒科學會委員會（American Academy of Pediatrics）的數據，全國上周有近7.2萬名兒童和青少年感染了新冠病毒。這比前一周大幅增加，是6月底感染孩子數量的5倍。（電視截圖）

全美上周7.2萬孩子染疫 比6月多5倍

2021-08-04 19:35

超人氣

更多 >
洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院

洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美29金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美29金居次
金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現
房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船
新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失

新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失