奧運話題熱 史丹福2隨隊醫師 幕後無名英雄

2020年東京奧運美國隊駐隊的兩位醫師是來自於史丹福大學醫院的專業運動醫學醫師，一位是磯野（Steve Isono），另一位是佛雷德里克森（Michael Fredericson）。（照片：史丹福大學提供）

奧運話題吸引人注目，不過大家都忽略了在奧運選手背後默默支持團隊的運動醫學醫師。史丹福大學 這次就有兩位隨隊醫師，不僅協助了美國 奧運選手在日本東京的健康，同時也處理了許多選手的突發狀況，成為奧運選手光環背後最大的功臣。

史丹福大學表示，2020年東京奧運 美國隊駐隊的兩位醫師是來自於史丹福大學醫院的專業運動醫學醫師，一位是磯野（Steve Isono），另一位是佛雷德里克森（Michael Fredericson），他們在東京陪伴選手一個月，修復選手們偶遇的骨折、扭傷和擦傷等意外和身體健康。

磯野在北加奧克蘭（Oakland，又譯屋崙）長大，現在是史丹福大學整形外科臨床教授，他其實從小也非常擅長運動，也曾獲得加州的跳遠、跳高和體操等比賽項目，他就像大多數喜歡和擅長運動的孩子一樣，小時候也曾夢想能參加奧運，結果沒想到不是以運動選手的身分參加奧運，而是以專業的運動醫學專家身分參加奧運。

磯野表示，這次奧運的病人比以往的病人更健康，也代表著這些運動員都比以前更重視身體狀態，尤其是本來很擔心會被新冠病毒感染，但目前為止一切都很健康順利。他表示，奧運將人們團結起來了，也讓人們走出去年疫情的陰霾與困境。