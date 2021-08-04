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舊金山外貿協會協助台灣連鎖餐飲品牌布局美國

記者李榮／灣區報導
台灣連鎖餐飲美加系列活動將舉辦線上秀，以及一對一洽談。（記者李榮／翻攝）
台灣連鎖餐飲美加系列活動將舉辦線上秀，以及一對一洽談。（記者李榮／翻攝）

舊金山台貿中心宣布，由台灣經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「台灣連鎖餐飲美加系列活動」，將於美西時間8月9日（周一）舉辦台灣連鎖餐飲品牌線上秀。另外，也將於8月16日（周一）舉辦線上一對一洽談會，這次共有15家台灣知名連鎖餐飲品牌及相關業者參加，歡迎對台灣連鎖餐飲代理、經銷、採購有興趣業者免費參與。

舊金山台貿中心介紹，此次台灣連鎖餐飲品牌線上秀參加的廠商包括日出茶太、快樂檸檬、太陽先生、丸作食茶、薡茶、NUTTEA

堅果奶茶、CoCo都可、徐可波（BOBA CHiC）、鮮果茶玩家（Mr. Wish）、冰封仙果（ICE UNA）、黑沃咖啡等11家連鎖加盟品牌業者，聯手介紹各家的珍奶、水果茶、堅果奶、雪花冰、咖啡等產品的優勢；以及珍奶原物料、糖漿、自動珍奶機、智慧餐飲的解決方案。

台貿中心指出，歡迎所有對台灣連鎖餐飲代理、經銷或者採購有興趣業者參加，共同掌握疫後餐飲商機。洽談會必須預定，報名截止日期為8月11日（周三），名額有限。2021台灣連鎖餐飲品牌美加系列時間：8月09日下午6時台灣連鎖餐飲品牌秀（業者線上簡報）；8月16日台灣連鎖餐飲品牌線上一對一洽談會（下午4時至8匙/Zoom或Skype）。活動首頁: https://taiwan-pavilion.com/2021franchise。15家台灣品牌介紹: https://reurl.cc/j8QRzL。報名網址: https://reurl.cc/YO4dgo  (*報名時請勾選舊金山台灣貿易中心)

台灣 舊金山 咖啡

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