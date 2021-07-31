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舊金山市全新可負擔出租房 開放申請

據華協中心消息透露，舊金山市推出全新可負擔出租房。新公寓座落市中心南市場街社區，歡迎合資格人士申請。
舊金山市推出全新可負擔出租單位，位於市場街1177號。（華協中心提供）
舊金山市推出全新可負擔出租單位，位於市場街1177號。（華協中心提供）

這批可負擔單位來自Trinity公寓第四期，地址為市場街1177號。公寓前設有巴士及街車站，亦毗鄰輕鐵和捷運市政中心站，交通便利。靠近公共圖書館、農夫市場、亞洲藝術博物館和市政廳。

新公寓設有全食市場(Whole Foods)，方便補給日用品。公寓附設健身室、地底停車場和單車停泊室，多個屋頂平台，24小時前台服務。

1房面積介乎458至603平方呎，月租為1,379元；2房介乎612至958平方呎，月租為1,533元。

單位供1至5人家庭申請。申請者收入不得多於地區入息指數(AMI)的55%，1房單位每月收入限制最低為2,758元，2房單位最低則為3,066元，兩種單位上限則視乎家庭人數。以2人家庭為例，收入上限為4,883元。

公寓提供39個低於市價的泊車位以抽籤形式出租，月租100元，單車則免費停泊。公寓不可飼養寵物，情緒支援和服務寵物需有合資格文件和取得公寓批准方可入住。

疫情影響，目前不接受紙張申請，申請者需登上https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000KRHeEUAX/apply-welcome/intro 填寫網上申請表格，截止日期為8月24日下午5時正。

抽籤時間將於9月7日下午2時進行。如有查詢，請致電415-647-7191分機127與租務人員Brian Minall聯絡，辦公時間為周一至周五早上9時至下午5時。詳情請瀏覽https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000KRHeEUAX。

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