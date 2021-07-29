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東奧撐竿跳爆疫情 美奪牌希望退賽 澳田徑隊隔離

以色列開先例 將對60歲以上民眾施打第3劑疫苗

金山華埠遭大規模ADA訴訟 市府出手援助

金山華埠遭大規模ADA訴訟，市長布里德，行政官朱嘉文關切。
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矽谷桑尼維爾深夜惡霸劫車 警方已逮捕

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26日下午，加州的前聯邦參議員鮑克塞（ Barbara Boxer）在屋崙的傑克倫敦廣場附近遭到襲擊搶劫。（取自鮑克塞推特）

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2021-07-23 15:42

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