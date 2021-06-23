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全美百萬房屋最多城 聖荷西、舊金山分居冠亞軍

全美百萬房屋最多城 聖荷西、舊金山分居冠亞軍

編譯組／灣區22日電
聖荷西是全美百萬房價房屋最多的大城市，比率高達47.3%。（Getty Images）
聖荷西是全美百萬房價房屋最多的大城市，比率高達47.3%。（Getty Images）

一項最新調查發現，全美百萬價格房屋最多的主要城市，前兩名都在灣區。

房屋貸款網站LendingTree最近對全美前50大城市進行百萬房屋比率調查，發現灣區聖荷西是全美百萬房屋比率最高的城市，高達47.3%。其次是舊金山，為36.3%。這項調查使用的是人口普查局2015年到2019年收集的最新屋主自報房價數據，估計值已調整為2019年美元幣值。

房地產網站Zillow的數據顯示，在2020年2月到2021年2月的疫情期間，除了舊金山房價略有下跌，灣區其他地區的房價都上漲。

LendingTree指出，在美國50大城市中，只有4.3%的房屋房價在百萬以上，聖荷西和舊金山代表了一個極端。

LendingTree資深經濟分析師切諾（Jacob Channel）說：「舊金山和聖荷西都是人口稠密的地區，往往是高薪行業集中之地，例如科技業。因此，這裡有許多富裕的買家，競爭為數不多的上市房屋，給當地房價帶來極大的上漲壓力。」

百萬房屋最多的第三名和第四名城市為洛杉磯和聖地牙哥，比率別為17%和12.2%，LendingTree稱，娛樂業也有助於財富的集中。切諾表示，在這頭四名加州城市中，百萬房屋比率高達28.19%，他預估，這四個城市的百萬房屋比率今年會更高。

切諾說：「從去年到現在，房地產市場一直處於非常、非常火熱的狀態，全美房價不斷上漲。因此，聖荷西和舊金山很有可能出現更多百萬房屋。」

第四名到第十名城市依序為紐約市，9.9%，西雅圖，8.5%，波士頓，7.4%，華盛頓特區，6.7%，邁阿密，4.5%，和丹佛，3.5%。百萬房屋比率最低的大城市是紐約州水牛城，只有0.5%。

房價 舊金山 聖荷西

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