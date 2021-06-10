舊金山華裔民眾集會 籲增加警察經費

市政廳門前，華裔舉牌抗議，反對削減舊金山警察經費。（記者李晗/攝影）

6月9日，舊金山多位華裔社區人士在市政廳門前舉行集會，要求市政府在最新的財政預算 案中增加警察 經費，抗議削減警察經費（defunding the police）的做法。

亞太公共事務聯盟（APAPA）舊金山分會的主席、華裔精英團體百人會的成員伍宗德，華鷹社副主席李天壽，華埠巡邏隊代表雷千紅等大約十多人出席集會。

針對目前頻頻發生的亞裔 受害案件，集會人士呼籲市政府要在預算中保證有足夠的警力資源投入，尤其是雙語的、會說多語言的警員。而且目前有許多的警員離職、退休，因此集會人士認為警察學校的撥款非常重要，培養新一代的年輕警員。

伍宗德在致辭時也憤怒地指出，亞裔社區一直以來備受忽視，縱使舊金山已經有超過三分之一的居民是亞裔，但是市議會依然把亞裔社區當「屎」（crap）一樣看待。伍宗德在商界卓有建樹，在政界也人脈甚廣。近期他也多次高調參與活動，支持警方執法，同時APAPA也有印製多語言報警熱線的卡片派發給民眾。伍宗德也強調，亞裔社區應該投票、參與政治，這對維護自身權益至關重要。

隨後集會人士步入市政廳，將請願信交給了多位市議員的辦公室代表。信中要求市議員在最新的財政預算案中，不要削減警察經費。多位市議員的辦公室前台人員接過信件。