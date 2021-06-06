走出疫陰影 金山灣區聖馬刁嘉年華人潮湧

聖馬刁縣嘉年華回歸。（記者李晗 / 攝影）

疫情 好轉之際，灣區聖馬刁縣的遊樂場嘉年華（County Fair）活動正式開鑼，吸引大批民眾前往，現場氣氛熱鬧，人潮湧動。

為了增加新冠疫苗 接種率，在嘉年華的門口也設置了疫苗接種站點。如果現場接種疫苗的民眾，就無需在購買嘉年華的入場門票，可以免費進入。疫苗站點有一針見效的嬌生（J&J）疫苗，也有可供12歲以上人士接種的輝瑞（Pfizer）疫苗。接種之後還能夠獲得嘉年華會的現金券。

現場打疫苗的民眾，可以免費進入嘉年華會現場。（記者李晗/攝影）

嘉年華會選址在聖馬刁縣的會展活動中心（Event Center）。大量的遊樂設施吸引著民眾，像是摩天輪、海盜船、碰碰車、旋轉木馬等。還有很多小遊戲攤位，可以贏公仔娃娃。還有各色的食品攤位，像是烤肉、雪糕、棉花糖、爆米花等。現場還搭設了大的音樂表演活動，有歌手樂隊現場演唱。此外，室內的展廳則變成了小農場，有許多的牲畜動物。不少家庭都一家大小前來參與盛事。

小朋友開「摩托車」。（記者李晗/攝影）

嘉年華的總經理阿奎諾（Justin Aquino）表示，很高興為我們的社區提供有趣、安全的環境。他感謝大家在過去一年中的持續支持，當時為了我們社區的福祉和健康不得不推遲這些活動。他說，疫情一年之後，這個嘉年華會活動已經備受期待，現在大家終於能夠親自帶家人和朋友在一起參加活動。

活動主辦方也建議參與者在現場全程都要戴好口罩（除了用餐）、保持社交距離 、勤洗手。

整個嘉年華活動從6月5日（周六）開始，將持續到6月13日（周日），開門的時間是早上11時至晚上10時。期間，6月7日（周一）和6月8日（周二）則休息不開放。門票方面，提前上網購買的話，成人票價是15元，孩童與長者有相應的折扣。6月9日（周三）全天可以折價入場。入場之後許多玩樂設施、食物都需要另外花錢。現場停車費則是15元，入口在Saratoga Drive。

詳情可以登錄網站查詢：https://www.sanmateocountyfair.com/visit/daily-schedules。