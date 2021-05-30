國殤日全美行動 逾30城市反仇亞集會

華裔社區代表發起「團結反亞太裔仇視」（Solidarity Against AAPI Hate）的行動，作為今年5月亞太裔傳統文化月的壓軸活動。（受訪者提供）

由美華傳統基金會（Chinese American Heritage Foundation）和多個團體發起的全國行動，將在2021年5月31日（周一）國殤日（Memorial Day）舉行反仇視亞裔 的集會。當天在全美各地超過30個城市均會舉行集會，對抗現在針對亞裔的歧視 、暴力等仇恨事件。

亞太裔傳統文化月壓軸活動

「現在針對亞太裔美國人的仇恨暴力事件，令人憤怒，」美華傳統基金會的董事主席李徐慕蓮（Esther Zee Lee）表示。因此他們決定發起這個「團結反亞太裔仇視」（Solidarity Against AAPI Hate，簡稱「SAAH」）的行動，作為今年5月亞太裔傳統文化月的壓軸活動，呼籲更多的尊重和理解，反對文化上的刻板印象。

將參與這次全美行動的城市包括波士頓，芝加哥，洛杉磯，紐約，舊金山，華盛頓等。時間是5月31日下午4時（東海岸）或1時（西海岸）。舊金山的活動舉辦地點將會在花園角廣場（Clay街與Kearny街一帶），時間是美西時間的1時。李永明、李殿邦、余健全三人是組織委員會主席。

華裔陸軍退伍軍人黃良華（小圖，取材自臉書），在議會上拉起內衣展示服役時身上所受傷痕（大圖，視頻截圖），引起網路瘋傳。

華裔 退伍軍人黃良華將致辭

值得一提的是，當天在華盛頓的活動也將邀請到前段時間爆紅網絡的華裔退伍軍人黃良華（Lee Wong），作為主講致辭者之一。

今年69歲的黃良華年少時自中國來美，投身軍旅。現在在俄亥俄州西切斯特鎮（West Chester Township）擔任官員的他，在議會上拉起內衣展示服役時身上所受傷痕，他說「難道這不叫愛國嗎？」痛斥歧視者因為他的華裔長相，質疑他的愛國熱誠。他的這段視頻經被貼上推特與社媒平台分享，獲得百萬點擊。

更多詳情可見：SolidarityAgainstAAPIHate.org。如果想要採訪、捐贈、參與志願服務，可以聯繫李衛新，郵箱：[email protected]。