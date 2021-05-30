我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國殤日全美行動 逾30城市反仇亞集會

印度變種病毒入侵 廣東再增13人確診 局部封區

國殤日全美行動 逾30城市反仇亞集會

記者李晗 / 舊金山報導
華裔社區代表發起「團結反亞太裔仇視」（Solidarity Against AAPI Hate）的行動，作為今年5月亞太裔傳統文化月的壓軸活動。（受訪者提供）
華裔社區代表發起「團結反亞太裔仇視」（Solidarity Against AAPI Hate）的行動，作為今年5月亞太裔傳統文化月的壓軸活動。（受訪者提供）

由美華傳統基金會（Chinese American Heritage Foundation）和多個團體發起的全國行動，將在2021年5月31日（周一）國殤日（Memorial Day）舉行反仇視亞裔的集會。當天在全美各地超過30個城市均會舉行集會，對抗現在針對亞裔的歧視、暴力等仇恨事件。

亞太裔傳統文化月壓軸活動

「現在針對亞太裔美國人的仇恨暴力事件，令人憤怒，」美華傳統基金會的董事主席李徐慕蓮（Esther Zee Lee）表示。因此他們決定發起這個「團結反亞太裔仇視」（Solidarity Against AAPI Hate，簡稱「SAAH」）的行動，作為今年5月亞太裔傳統文化月的壓軸活動，呼籲更多的尊重和理解，反對文化上的刻板印象。

將參與這次全美行動的城市包括波士頓，芝加哥，洛杉磯，紐約，舊金山，華盛頓等。時間是5月31日下午4時（東海岸）或1時（西海岸）。舊金山的活動舉辦地點將會在花園角廣場（Clay街與Kearny街一帶），時間是美西時間的1時。李永明、李殿邦、余健全三人是組織委員會主席。

華裔陸軍退伍軍人黃良華（小圖，取材自臉書），在議會上拉起內衣展示服役時身上所受傷...
華裔陸軍退伍軍人黃良華（小圖，取材自臉書），在議會上拉起內衣展示服役時身上所受傷痕（大圖，視頻截圖），引起網路瘋傳。

華裔退伍軍人黃良華將致辭

值得一提的是，當天在華盛頓的活動也將邀請到前段時間爆紅網絡的華裔退伍軍人黃良華（Lee Wong），作為主講致辭者之一。

今年69歲的黃良華年少時自中國來美，投身軍旅。現在在俄亥俄州西切斯特鎮（West Chester Township）擔任官員的他，在議會上拉起內衣展示服役時身上所受傷痕，他說「難道這不叫愛國嗎？」痛斥歧視者因為他的華裔長相，質疑他的愛國熱誠。他的這段視頻經被貼上推特與社媒平台分享，獲得百萬點擊。

更多詳情可見：SolidarityAgainstAAPIHate.org。如果想要採訪、捐贈、參與志願服務，可以聯繫李衛新，郵箱：[email protected]

華裔 亞裔 歧視

上一則

萬眾期待的麥當勞+BTS防彈少年團

延伸閱讀

紀念國殤日 中華旗隊護送中華民國和美國國旗進場

紀念國殤日 中華旗隊護送中華民國和美國國旗進場
國殤日長週末搭乘Amtrak列車需預約

國殤日長週末搭乘Amtrak列車需預約
確診、住院、病歿將減少…美疫情趨緩 國殤日大考驗

確診、住院、病歿將減少…美疫情趨緩 國殤日大考驗
國殤日南加估280萬人出行 同比增64％

國殤日南加估280萬人出行 同比增64％
國殤日假期到來 海灘沙魚跟著現蹤

國殤日假期到來 海灘沙魚跟著現蹤

熱門新聞

加州全部人口中，已有54%至少已接種過一次疫苗。(本報檔案照)

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

2021-05-24 12:04
如果柯瑞今年提前頂薪續約，加上此前一份頂薪合同，他將成為史上首個簽署兩份價值2億以上合同的球員。（記者劉先進／攝影）

NBA／柯瑞頂薪續約勇士？38歲年薪近6000萬

2021-05-28 00:29
一個最奇怪的地方：太浩小鎮英科靈的貧富差距極端化。（Getty Images）

矽谷人新樂園…太浩湖菁英小鎮 貧富兩重天

2021-05-22 18:21
蒙多西諾一家咖啡館老板稱，將為戴口罩或面具的顧客加收5元費用。(電視新聞截圖)

北加州這家咖啡店 戴口罩帳單多收5元

2021-05-29 00:14
法官裁定Theranos荷姆斯奢華生活可作為詐騙動機證據。(Getty Images)

Theranos創辦人生活奢華 法官：可作詐騙證據

2021-05-25 12:31
美國汽車協會與加州公路巡警局建議民眾碰上攻擊性駕駛情況時，保持冷靜迴避，不要擴大爭執。圖為加州高速公路。(Getty Images)

遇路怒攻擊怎麼辦？AAA提6建議

2021-05-25 11:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查
越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快
研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差

研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差
什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲

什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲
台採購疫苗政策轉彎 「中央簽約分配」企業難自購

台採購疫苗政策轉彎 「中央簽約分配」企業難自購