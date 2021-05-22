衛生廳：加州6月取消社交距離 6/15允企業滿載工作

加州將於6月取消社交距離。(電視新聞截圖)

加州 最高衛生官員21日表示，加州將不再要求社交距離，並在6月15日全州重新開放時允許企業滿載工作。

加州衛生與公眾服務廳長加利（Mark Ghaly）說，大幅降低的感染病例和不斷增加的疫苗 接種，意味著加州可以在下個月安全地取消幾乎所有限制。他說，這個擁有近4000萬人口的州已經接種了近3550萬劑疫苗，超過四分之三的65歲以上居民至少接種了一劑。

「過去的那些要求在不久的將來不再需要了。屆時全州將結束其以顏色編碼的四級系統，該系統根據每個縣的病毒流行率來限制活動」。加利說，對同一時間內有多少人可以進入商業場所的限制將消失，而這一直是安全計畫的一個標誌。對於商業部門的與會者、顧客和客人，將不再有身體距離限制。

他說，這並不意味著可以馬上停止佩戴口罩 ，加州將調整其指導方針，以對應國家指導方針。

官員們本周已經宣布，等到6月中旬再遵循聯邦疾病控制和預防中心(CDC)的新口罩指南。該指南稱，完全接種疫苗的人在幾乎所有情況下不戴面罩和社交距離都是安全的。聯邦指南指出，在擁擠的室內場所，如飛機、公共汽車、醫院和監獄，每個人仍然應該戴口罩。

對參加者超過5000人的室內活動，州政府仍將要求接種證明或72小時內的檢測結果為陰性。但加利說，這種驗證可以 「通過自我證明」，衛生官員將提供有關這一過程的細節。

州政府官員還將建議超過1萬人的戶外活動的組織者要求參加者提供證明，證明他們已接種疫苗或冠狀病毒檢測呈陰性。

洛杉磯縣議員巴格（Kathryn Barger）說，改變生效前的三個多星期「將為我們的企業、組織和居民提供充足的時間來為這些變化做準備。」

加州還計畫遵循聯邦CDC關於國內和海外旅行的指導方針；對返回加州的人的自願檢疫也將取消。

民主黨州長紐森幾周來一直表示，該州預計將在6月15日前普遍取消大部分商業和社交限制。

在最近的一些日子，加州新報告的感染病例已降至1000例以下，目前僅有1300多人因新冠病毒住院治療，該州目前的陽性率僅為1%。

取消限制將不可避免地導致一些傳播的增加，但衛生保健系統應該能夠處理它們，如果有爆發，地方官員仍然可以施加額外的限制。