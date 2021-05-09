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金山奧克蘭槍聲頻傳 2天5起8人受傷

記者劉先進／屋崙報導
屋崙市長薛麗比提高警局預算經費。(Getty Images)
屋崙市長薛麗比提高警局預算經費。(Getty Images)

屋崙警方8日表示，7日到8日兩天，屋崙(奧克蘭)有五起分開的槍擊案件，八人受傷。

周六8日凌晨3時22分左右，在美麗湖附近的Lakeshore Ave1400號，有三名男子和一名女子被槍擊，身分不明。受傷的女子送醫後傷勢危急，三名男子情況穩定。

8日凌晨3時7分前，警方在第17街和百老匯路口也發現一名受槍傷的男子。

此外，8日早晨，另有兩名男子遭遇槍擊，一名在東27街2600號，另一名在Howell街和58街的十字路口。7日周五晚上8時48分，警方在第89大道1400號街區找到一名受槍傷的男子，其傷勢被列為危急情況。警方還沒有公佈任何受害者的姓名。警局表示，市民若能提供線索幫助警方逮捕槍擊嫌犯，最高可獲得2萬元的獎勵。

在這五起夜間槍擊案之前，周五凌晨還發生過兩起致命的槍擊案。一起發生在第55大道和Foothill大道，另一起發生在3街1400號街區。兩名受害者都是男性，他們的身分還未確認。截至目前，屋崙今年至少出現46起凶殺案。如果這個速度繼續下去，將連續第二年出現三位數的凶殺案，而此前，凶殺案數據已連續多年出現下降。

屋崙警方此前表示，因為新冠疫情爆發，街頭槍枝激增。同時市府收入減少，不少減少槍枝暴力的社區停火計畫被迫縮減，這導致犯罪暴力活動越來越猖獗。

警方公布的數據發現，青少年實施暴力犯罪的趨勢令人震驚，在一些案件中，犯罪者的年齡不超過初中生就讀的年紀，有嫌犯才11歲。去年12月，屋崙總共發生19起劫車和街頭搶劫案件。警方逮捕11個年輕人，送到少管所。

槍擊案頻頻傳出之際，屋崙市長薛麗比(Libby Schaaf)於7日宣布為期兩年的市政預算共38億5000萬元，其中包括提供屋崙警察局的預算經費6億9000萬元，比過去提供給警局的預算還高，主要因素是警察加班費用，為此招致批評。

警力改革活躍人士表示，佛洛伊德(George Floyd)案剛發生一年，屋崙市政領導紛紛倡導刪減警察預算，致力社區服務。但是，薛麗比市長在這敏感時刻，反而提高警力預算。反對警察暴力組織共同發起人布魯克斯(Cat Brooks)稱，薛麗比市長所提出的警察預算，與民眾要求背道而馳。

屋崙警方在華埠巡邏。（記者劉先進／攝影）
屋崙警方在華埠巡邏。（記者劉先進／攝影）

屋崙 槍擊 預算

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