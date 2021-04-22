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金山東南華人區 新增疫苗接種點 訪谷區民可多利用

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金山東南華人區 新增新冠疫苗接種點 訪谷區民可多利用

記者李晗／舊金山報導
華裔聚居區訪谷區的1099 Sunnydale，新增疫苗接種點，多位市府官員、社區代表出席發布會。（議員辦公室提供）
華裔聚居區訪谷區的1099 Sunnydale，新增疫苗接種點，多位市府官員、社區代表出席發布會。（議員辦公室提供）

舊金山東南面的華人聚居區，將新增設一個疫苗接種點，方便這一區的居民能夠快速接種疫苗。

訪谷區（Visitacion Valley）位於舊金山的東南面，華裔人口眾多，大多也是工薪階層，一直以來鮮少獲得主流社會的關注。4月21日，市府衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）、訪谷區的市議員華頌善（Shamann Walton）出席發布會，宣傳這個新設的疫苗接種點。

該疫苗接種點位於1099 Sunnydale大道，同時附近的1652 Sunnydale大道也將作為一個額外的接種點，為這個社區的民眾服務。據悉，訪谷區的民眾可以在周一至周三的上午9時30分至下午3時30分前往1099 Sunnydale接種；周三的上午10時至下午2時則可以前往1652 Sunnydale接種。

想要打疫苗的民眾可以選擇預約，也可以直接前往排隊。預約電話是：415-239-8705，或者可以發送電郵[email protected]預約。

華頌善表示，訪谷區內有許多的居民都是必要行業的員工，也是有色人種，這些群體都是受到疫情重創的群體。他相信隨著這個新的接種點開設，能夠在舊金山經濟復甦的過程中，能夠讓疫苗分配做的更加公平。

「我們在Sunnydale的街區建立的社區疫苗站點，對於受疫情影響最嚴重、且缺乏醫療保健設施的社區而言至關重要。」衛生局局長考法克斯說。他強調，這個接種點與多個當地社區團體合作，讓居民能夠更放心接種疫苗，消除對於疫苗的疑慮。

位於1099 Sunnydale的接種點，可以搭乘T線的Muni列車或者是9號公交車前往。

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