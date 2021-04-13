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紐森反罷免募款310萬元 5大金主相挺

編譯組／灣區12日電
紐森發起反罷免活動數周後，他的團隊小組成員表示，已募得310萬元，半數來自富裕個人與團體。(美聯社)
紐森發起反罷免活動數周後，他的團隊小組成員表示，已募得310萬元，半數來自富裕個人與團體。(美聯社)

紐森發起反罷免活動數周後，他的團隊小組成員表示，已募得310萬元，其中半數來自富裕個人與團體，他們分別簽寫了5000元以上支票款項。

與傳統競選活動不同，州長可籌集無上限款項以應對罷免。捐款人無競選捐款最高3萬2400元的限制。紐森正運用這項優勢。捐款最多者包括加州民主黨、「Fiji Water」擁有人瑞斯尼克夫婦(Lynda and Stewart Resnick)、以及一名曾於2003年罷免戴維斯州長的科技界主管，皆分別捐款至少10萬元。

紐森顧問團指出，截至4月1日，反罷免活動共接獲超過10萬筆捐款、總額約有310萬元。紐森發言人克利克(Nathan Click)表示，民主黨人致力於擊敗共和黨爭奪權力，數字顯示了這些努力。「停止共和黨人罷免」(Stop the Republican Recall)活動平均每天能收到5388筆線上捐款。

不過，罷免組織人士認為，民主黨團體與富有捐款人寫五位數與六位數支票協助紐森，並不令人感到驚訝。罷免運動發言人伊康納米(Randy Economy)表示，紐森利用他一生中遇到的每位百萬及億萬富翁，來挽救自己的政治生涯，繼續向前，利用特殊利益募得資金。支持罷免的兩個委員會表示，已籌集430萬元經費，大部分是於過去五個月募得。罷免運動也接獲大筆現金捐款，其中半數以上來自捐款金額5000元以上捐款人。

由於罷免即將進入投票階段，雙方都湧入捐款資金。選舉官員須於4月下旬前，確定組織者是否提交足夠有效簽名，雙方都期望此次運動勝出。紐森直至3月15日才開始反罷免運動，此前幾個月，他一直對罷免保持沉默。以下是資助他反罷免的五大捐款來源：

1.加州民主黨。捐款總金額61萬2555元。紐森必須保有他的民主黨基礎團結，才能免於罷免，明顯的是，他所屬政黨成為背後支持力量。在紐森發起反罷免運動當天，民主黨即籌募了35萬元，包括25萬元現金與10萬元實物支持。

2.瑞斯尼克夫婦。加州農業大亨、億萬富翁瑞斯尼克夫婦居住在洛杉磯，擁有農業與瓶裝水王國。他們持有控股公司「The Wonderful Co.」的產品品牌包括「Wonderful Pistachios」、「Fiji Water」、線上鮮花遞送網站「Teleflora」、石榴果汁公司「Pom Wonderful」。還擁有大片農田種植杏仁與柑橘類水果。「富比世」估算，他們淨資產為71億元。瑞斯尼克長期以來為民主黨捐款人，在州與聯邦選舉中捐款超過400萬元。

3.加州政府專業工程師工會(Professional Engineers in California Government)。捐款25萬元。工會代表1萬3000名工程師與相關專業領域人士。成員負責設計與檢查州基礎設施和技術。儘管工會代表成員的規模較小，但對紐森的大力支持，代表著可能有更多捐款投入。

4.Vitu創辦人暨主席金柏爾(Kelly Kimball)與妻子(Carla Kimball)夫婦。Vitu是提供車輛登記與所有權服務軟體科技公司。他們住在馬里布，過去十年為加州民主黨與共和黨候選人、加州委員會捐款超過50萬元。

5.LGBT核心小組領導人基金(LGBT Caucus Leadership Fund)。捐款2萬5000元。組織支持紐森得追溯到他20年前擔任舊金山市長期間、發給同姓夫婦結婚許可的開創性決策。州參議員萊德(John Laird)表示：「他和我們站在一起。現在我們和他站在一起。沒有任何州長候選人在民權的努力，可與他相提並論。」

紐森 民主黨 加州

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