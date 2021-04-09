勇士大通球館 4月23日開門迎客

金州勇士大通中心將在23日開門，迎接球迷回歸。（記者劉先進╱攝影）

隨著疫情逐漸放緩，金州勇士 在8日宣布，疫情後時隔一年多、首次開門迎客，4月23日對陣丹佛金塊，舊金山大通中心球館，將允許最多35%的球迷入場。

勇士例行賽將有9個主場讓球迷進入，所有入場球迷須持完整的疫苗 接種或賽前48小時內新冠檢測 陰性證明，賽前7天以上買票的球迷，有機會免費獲得勇士送的在家檢測裝備，以便測試是否攜帶病毒。勇士則成為全國首支為球迷提供上門測試解決方案的職業體育隊。

勇士聲明指出，根據州衛生部門4月2日公布的指導方針，大通中心最多可容納35%的容量，35%的容量允許受限於全美的社交距離要求，每場比賽實際允許的球迷可能會根據衛生部門的批准以及全國和舊金山政府後續發布的指導意見而有所不同。正常情況下，大通中心最大容量為1萬8064人，35%的上限約為6322名球迷。

●要觀戰 或打疫苗或檢測陰性

勇士要求，所有進入球館的球迷和工作人員，須出示賽前48小時內進行的新冠檢測陰性證明，或完整的疫苗接種證明，即接種兩劑輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)，一劑嬌生(Johnson & Johnson)疫苗。在賽前7天以上購票的球迷，有資格免費獲得Lucira Health的在家檢測設備，球迷在賽前48小時內檢測。隨後，球迷註冊CLEAR的健康通，上傳檢測結果，以進入球場。

提供疫苗接種證明的球迷，若坐在距離球場30呎內的位置，還需要檢測新冠。若座位在球場其他位置，不需再檢測。

12日早上9時起，季票持有者可購票。14日上午9時期，球迷可購買單場比賽門票。

●為安全 每小時4次交換空氣

勇士表示，大通中心將執行嚴格的健康和安全協議，這些協議是與加州衛生廳、舊金山衛生局和NBA協調制定的。球館內還將執行社交距離，並要正確佩戴口罩。

通過增強版的勇士和大通中心應用（Warriors + Chase Center app），球迷可場內點餐，在球館內的指定餐廳和酒吧取餐。勇士要求球迷使用手機電子票掃描，以進行無接觸式的入場方式。大通中心不鼓勵在賽前和賽後在場館外進行一切聚會。位於屋崙的 Clorox Company公司為勇士提供消毒用品，包括靜電噴霧器。大通中心清潔團隊會經常審核場館周圍的清潔度和消毒水準。

大通中心已獲全球生物風險諮詢委員會（Global Biorisk Advisory Council）的星級認證（STAR）認證和LEED金級認證，是首批獲得這兩項認證的NBA場館之一。每小時四次外部空氣交換，防止新冠傳播。在人流量大的區域，包括場館的大廳，進行最多12次空氣交換。

此外，大通中心擁有最先進的暖通空調系統，可100%使用室外空氣運行，並包含MERV 15等級的機械空氣篩檢程式，超過NBA和疾控中心（CDC）相關建議所需的最低過濾器要求。