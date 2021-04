金山聖荷西中國移民家庭 遭敲門恐嚇辱罵：該死共產主義

聖荷西發生種族主義者恐嚇中國移民家庭的仇恨案件。圖為錄像顯示嫌犯在門口。(圖取自臉書)

聖荷西 一名男子因為對來自中國 的家庭大聲喊叫、說出涉及種族歧視的言詞而被捕。事發當時,在來自中國家庭的房屋中除了年輕夫婦之外,還有一對年僅6歲的雙胞胎。

案件發生的經過被記錄在家庭保全錄影機中,影像顯示,一名男子跨越房屋前草坪,在強行敲門前對房子大聲喊叫。因為無人應門,男子朝房屋激動大喊,離開後又馬上轉回,再次走向大門敲門。他喊叫:「現在開門!共產主義中國!該死的共產主義!這是美國!」(Open the door right now!Communist China!You f*cking Commies!This is America!)。

來源:Jay Liew頻道

屋內年幼孩子以為是外送員,但並未開門。屋內其中一個男孩問母親,是否因為他們看太多時間的iPad,才會有不好的事情發生?面對孩子無防備的提問,母親無言以對。

聖荷西警察局正在調查這起種族仇恨案件。房屋內家長黃姓(Huang)與尹姓(Yim)夫婦在青少年時即自中國移民來美。他們表示,告訴屋內孩子沒人做錯事,家裡的人都沒有做錯事。他們也描述自己情緒從生氣到害怕,強調不想讓孩子受到傷害。黃姓父親表示,他經常閱讀新聞,從未想像到自己和家人會在已居住了20年的地方遭遇到新聞上發生的事。案發之後,這對華裔 夫婦即刻通知警方,並採取行動。他們成立守望相助社區,挨家挨戶分送給鄰居點心,並告知鄰居事情經過。

根據聖荷西警方,涉嫌種族仇恨的嫌犯先前曾因虐待父親被捕。華裔夫婦也正尋求對嫌犯的限制令(restraining order)。