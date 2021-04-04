我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台前法務部長羅瑩雪辭世 享壽70歲

加州疫情警訊 單日3984確診 一個月來最高

吶喊「停止仇視亞裔」 金山屋崙華埠逾2000人遊行

記者劉先進／屋崙報導
民眾參與遊行。（記者劉先進／攝影）
民眾參與遊行。（記者劉先進／攝影）

亞裔有態度」（Asians With Attitudes）、東灣台山同鄉會社安隊等組織3日在屋崙華埠舉行「反暴力，停止仇視亞裔」集會遊行。活動受到各族裔的支持，超過2000人參加，有的人從紐約、聖地牙哥、洛杉磯等地遠道而來。所有人齊聲吶喊，向種族歧視說NO。

大批民眾舉著標語和代表不同國家、地區的旗幟，先聚集在華埠麥迪遜公園聚會，再經8街，遊到達百老匯大道，穿過11街、Webster街，在華埠商業區富興中心停留，最後回到公園。聚會中，主持人一一讀出亞特蘭大按摩院槍殺案遇難者、屋崙美麗湖社區被搶劫殺害的何柏（音譯，Pak Ho）等人的名字。現場還有遇難者照片，供民眾上香悼念。

「亞裔有態度」組織在2月初晚間就開始在華埠巡邏，有時還護送華人回車上或附近家中。組織發言人Kevin Ng現場播放3月17日的視頻。75歲的舊金山華裔婆婆謝蕭珍（Xiaozhen Xie），被嫌犯傑金斯（Steven Jenkins）襲擊，她抓起地上木板回擊，打得傑金斯頭破血流。謝婆婆在視頻中控訴傑金斯突然襲擊的情況，聞者流淚。Kevin Ng說，謝婆婆很勇敢，事後還將治療創傷的近百萬籌款全部給亞裔社區反歧視，令人感動。

東灣台山同鄉會主席馬作林自從2020年春節期間起就開始在華埠巡邏。今年3月初又啟動社安隊巡邏。他表示，疫情後，全美各地出現大量的種族歧視、暴力攻擊和搶劫事件。而歧視才是真正的病毒。「美國是個移民國家，除了少數原住民之外，其他族裔都是移民而來，我們是一家人，大家要團結一心，反對暴力和歧視。很高興所有族裔的民眾都為保護華埠貢獻自己的力量，和亞裔站在一起。」

一直服務社區的鄭小飛（Eddy Zheng）表示，白人至上和系統的種族主義問題，與亞裔被攻擊息息相關。作為社區成員，要互相幫忙發聲、守望相助，當亞裔受到攻擊，大聲喊出反抗仇視亞裔反對暴力，也希望所有亞裔站出來，反對針對所有少數族裔的仇視和歧視。非裔Rudy表示，所有族裔要團結一心，帶著愛的精神戰鬥，爭取改變，讓孩子、女性和老人不被攻擊。

13歲的華人女孩Ashlynn說，謝婆婆反擊壞人帶給大家希望。她捐出籌款說明，她理解反擊歧視亞裔的行動需要大家一起來。「謝婆婆的無私行為代表了一種韌性和毅力，我們一定要對得起她，不能讓那些被大聲念出來的名字，白白地死去。」

Ashlynn請求說，如果參與遊戲的人，發現同事、朋友或鄰居還不知道亞裔社區遭遇的暴力襲擊，可以回去互相教育宣導。同時，她還發起的請願簽名，督促全國各地的學校學區，將亞裔的經歷寫入美國歷史和課程中。

東灣台山同鄉會社安隊參與遊行，呼籲「反暴力，停止仇視亞裔」。（記者劉先進 ／攝影...
東灣台山同鄉會社安隊參與遊行，呼籲「反暴力，停止仇視亞裔」。（記者劉先進 ／攝影）
參與遊行的民眾聚集在屋崙華埠富興中心。（記者劉先進 ／攝影）
參與遊行的民眾聚集在屋崙華埠富興中心。（記者劉先進 ／攝影）
東灣台山同鄉會主席馬作林參與聚會並演講。（記者劉先進 ／攝影）
東灣台山同鄉會主席馬作林參與聚會並演講。（記者劉先進 ／攝影）
在屋崙華埠麥迪遜公園，示威民眾為針對亞裔暴力襲擊的遇難者上香悼念。（記者劉先進／...
在屋崙華埠麥迪遜公園，示威民眾為針對亞裔暴力襲擊的遇難者上香悼念。（記者劉先進／攝影）
東灣台山同鄉會社安隊參與遊行，呼籲「反暴力，停止仇視亞裔」。（記者劉先進 ／攝影...
東灣台山同鄉會社安隊參與遊行，呼籲「反暴力，停止仇視亞裔」。（記者劉先進 ／攝影）
各族裔民眾參與屋崙反仇恨大遊行。（記者劉先進 ／攝影）
各族裔民眾參與屋崙反仇恨大遊行。（記者劉先進 ／攝影）
民眾參與遊行。（記者劉先進 ／攝影）
民眾參與遊行。（記者劉先進 ／攝影）
大批民眾在屋崙華埠舉行「反暴力，停止仇視亞裔」聚會和遊行。（記者劉先進 ／攝影）
大批民眾在屋崙華埠舉行「反暴力，停止仇視亞裔」聚會和遊行。（記者劉先進 ／攝影）
舉辦者點燃孔明燈，悼念針對亞裔暴力襲擊的遇難者。（記者劉先進 ／攝影）
舉辦者點燃孔明燈，悼念針對亞裔暴力襲擊的遇難者。（記者劉先進 ／攝影）
東灣台山同鄉會社安隊在聚會現場。（記者劉先進 ／攝影）
東灣台山同鄉會社安隊在聚會現場。（記者劉先進 ／攝影）

亞裔 種族歧視 華埠

上一則

太子牌有機雲南普洱茶全新上市

下一則

加州疫情警訊 單日3984確診 一個月來最高

延伸閱讀

總警司訪華埠：力保亞裔安全 鼓勵錄影、上傳社媒、報警

總警司訪華埠：力保亞裔安全 鼓勵錄影、上傳社媒、報警
華埠停建監獄被駁 鄰里聯盟怒吼：抗爭到底

華埠停建監獄被駁 鄰里聯盟怒吼：抗爭到底
金山華埠公屋 自家門口就能接種嬌生疫苗

金山華埠公屋 自家門口就能接種嬌生疫苗
78區或設賭場 華社憂讓華人沉迷賭博 治安變差

78區或設賭場 華社憂讓華人沉迷賭博 治安變差
芝紅線捷運搭乘率低 犯罪率卻飆升8成

芝紅線捷運搭乘率低 犯罪率卻飆升8成

熱門新聞

李潁潼與丈夫（右），年幼的小女兒（中），在舊金山市中心的照片。（李潁潼供圖）

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

2021-03-31 00:31
加州50歲和50歲以上民眾本周可開始接種疫苗，官員擔心供應量不夠。（美聯社）

「若符資格 快接種」加州疫苗全面開打 官員憂供不應求

2021-03-30 01:18
多個舊金山的罪案受害者均是亞裔長者。左上為謝蕭珍，右上則是華埠洗衣房暴力搶劫案，下圖兩則則是廖姓老翁被襲擊踢倒。（視頻截圖）

金山婆婆還擊案 嫌犯是否屬仇恨犯罪引爭論

2021-03-31 02:18
（Getty Images）

加州4/1起50歲以上、 4/15起16歲以上可施打疫苗

2021-04-01 01:22
東灣三谷地區民眾此前舉行「停止暴力，反仇視亞裔」聚會。（記者劉先進／攝影）

警長談自保：如用胡椒噴霧 必須能速逃離現場 否則…

2021-04-01 02:19
聖荷西五華裔共享去年12月六合彩頭獎1800萬獎金。(Getty Images)

1800萬超級樂透 聖荷西5華裔共享

2021-04-03 17:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊
按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國
官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉
太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人
1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議

1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議