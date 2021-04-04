吶喊「停止仇視亞裔」 金山屋崙華埠逾2000人遊行

民眾參與遊行。（記者劉先進／攝影）

「亞裔 有態度」（Asians With Attitudes）、東灣台山同鄉會社安隊等組織3日在屋崙華埠 舉行「反暴力，停止仇視亞裔」集會遊行。活動受到各族裔的支持，超過2000人參加，有的人從紐約、聖地牙哥、洛杉磯等地遠道而來。所有人齊聲吶喊，向種族歧視 說NO。

大批民眾舉著標語和代表不同國家、地區的旗幟，先聚集在華埠麥迪遜公園聚會，再經8街，遊到達百老匯大道，穿過11街、Webster街，在華埠商業區富興中心停留，最後回到公園。聚會中，主持人一一讀出亞特蘭大按摩院槍殺案遇難者、屋崙美麗湖社區被搶劫殺害的何柏（音譯，Pak Ho）等人的名字。現場還有遇難者照片，供民眾上香悼念。

「亞裔有態度」組織在2月初晚間就開始在華埠巡邏，有時還護送華人回車上或附近家中。組織發言人Kevin Ng現場播放3月17日的視頻。75歲的舊金山華裔婆婆謝蕭珍（Xiaozhen Xie），被嫌犯傑金斯（Steven Jenkins）襲擊，她抓起地上木板回擊，打得傑金斯頭破血流。謝婆婆在視頻中控訴傑金斯突然襲擊的情況，聞者流淚。Kevin Ng說，謝婆婆很勇敢，事後還將治療創傷的近百萬籌款全部給亞裔社區反歧視，令人感動。

東灣台山同鄉會主席馬作林自從2020年春節期間起就開始在華埠巡邏。今年3月初又啟動社安隊巡邏。他表示，疫情後，全美各地出現大量的種族歧視、暴力攻擊和搶劫事件。而歧視才是真正的病毒。「美國是個移民國家，除了少數原住民之外，其他族裔都是移民而來，我們是一家人，大家要團結一心，反對暴力和歧視。很高興所有族裔的民眾都為保護華埠貢獻自己的力量，和亞裔站在一起。」

一直服務社區的鄭小飛（Eddy Zheng）表示，白人至上和系統的種族主義問題，與亞裔被攻擊息息相關。作為社區成員，要互相幫忙發聲、守望相助，當亞裔受到攻擊，大聲喊出反抗仇視亞裔反對暴力，也希望所有亞裔站出來，反對針對所有少數族裔的仇視和歧視。非裔Rudy表示，所有族裔要團結一心，帶著愛的精神戰鬥，爭取改變，讓孩子、女性和老人不被攻擊。

13歲的華人女孩Ashlynn說，謝婆婆反擊壞人帶給大家希望。她捐出籌款說明，她理解反擊歧視亞裔的行動需要大家一起來。「謝婆婆的無私行為代表了一種韌性和毅力，我們一定要對得起她，不能讓那些被大聲念出來的名字，白白地死去。」

Ashlynn請求說，如果參與遊戲的人，發現同事、朋友或鄰居還不知道亞裔社區遭遇的暴力襲擊，可以回去互相教育宣導。同時，她還發起的請願簽名，督促全國各地的學校學區，將亞裔的經歷寫入美國歷史和課程中。