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金山東灣三谷地區官民集會 反對仇亞暴力

記者劉先進／都布林報導
東灣都布林28日舉行「反暴力，停止仇視亞裔」聚會。（記者劉先進 ／攝影）
東灣都布林28日舉行「反暴力，停止仇視亞裔」聚會。（記者劉先進 ／攝影）

美國AEA企業家聯誼會、美中友好協會、卓越領袖教育學院（Above & Beyond Leadership & Education），28日聯合多位民選官員、數百市民，28日在東灣都布林（Dublin）的Emerald Glen公園舉行「反暴力，停止仇視亞裔」聚會，大聲譴責針對亞裔的暴力行為，「仇恨亞裔在社區沒有立足之地。」

州眾議員卡韓（Rebecca Bauer-Kahan），阿拉米達縣議員郝博特（David Haubert），都布林市長赫爾南德斯（Melissa Hernandez），市內首個華裔市議員胡欣（Sherry Hu），三谷地區利佛摩（Livermore）、布利桑頓（Pleasanton）多位市議員，屋崙華埠商會主席陳錫澎，美國亞洲耆英慈善會第一副會長葉坤玲，金門幸運簽語餅第二代掌門人陳展明，美國企業家聯誼AEA副會長李曼娜，亞太公共事務聯盟（APAPA）三谷分會主席梁潔行（Margaret Liang），三谷亞裔聯盟( TVAA )創會主席田霞等參加。

三谷地區都布林、布利桑頓亞裔人口均超30%。活動意義非凡。

州議員卡韓提案 威脅受保護階層，將加重懲罰

卡韓表示，老人在家園被毆打和殺害，絕不能接受，「我們團結一致，反對針對亞裔的暴力和仇恨行為。一起前進，回歸沒有分裂的社區。」她還說，已在州議會提出一項法案，若有人針對受保護階層進行威脅和傷害，將增加處罰。

郝博特表示，灣區所有官員、所有人都團結起來，對抗仇恨犯罪，「仇恨犯罪在都布林、阿縣都沒有立足之地。如果你犯罪，我們會在法律允許的最大範圍內起訴。如果你是犯罪的受害者，請報告。」

胡欣表示，28日這一天，所有民選官員齊心協力，共同發聲，希望停止針對亞裔的仇恨暴力犯罪，「無論亞裔還是其他族裔，都是美國人。加州在蓬勃發展，美國也在繁榮。這是因為多樣性和包容性。」

赫爾南德斯表示，「社區領袖需要讓居民知道，將為包容而戰。都布林市議會3月初通過決議，支持平等對待亞太裔。在都柏林，仇恨是不能被容忍的，多元化的市議會也致力於這一承諾。」

聚會組織方：提醒亞裔團結，要投票發聲

陳錫澎表示，改變針對亞裔的困境，要多管齊下。比如，徹底改革法律制度。不少人犯罪後，同天或者第二天早上被釋放。須做出改變，讓他們為罪行負責。同時，要進行愛與團結的教育，讓人們不要發出仇恨、分裂言論。另外，亞裔社區的商業在疫情和仇恨犯罪中受到雙重打擊，也希望更多人去支持。

布利桑頓市長布朗（Karla Brown）不能到現場。田霞宣讀了其聲明。聲明說，布朗發布了反對亞裔仇恨的聲明，簽署了阿縣市長會議的決議，譴責反亞裔的種族主義。以承諾保護亞太裔社區的安全和福祉。

AEA企業家聯誼會副會長何華斌（Ben He）表示，看到亞裔老人家被襲擊，尤其是針對亞裔的暴力頻發發生，非常震驚和生氣，決定要組織活動發聲。亞裔很團結的站在一起，讓民選官員聽到聲音。「希望活動不但換回我們安全、和平的生活，也提醒亞裔團結，要投票、發聲，不能因為語言障礙、文化不同而成為沉默的人群。」

東灣都布林28日舉行「反暴力，停止仇視亞裔」聚會。（記者劉先進 ／攝影）
東灣都布林28日舉行「反暴力，停止仇視亞裔」聚會。（記者劉先進 ／攝影）
東灣都布林28日舉行「反暴力，停止仇視亞裔」聚會。（記者劉先進 ／攝影）
東灣都布林28日舉行「反暴力，停止仇視亞裔」聚會。（記者劉先進 ／攝影）
AEA企業家聯誼會副會長何華斌表示，希望活動不但換回亞裔安全、和平的生活，也提醒...
AEA企業家聯誼會副會長何華斌表示，希望活動不但換回亞裔安全、和平的生活，也提醒亞裔團結，要投票、發聲。（記者劉先進 ／攝影）
都布林華裔市議員胡欣表示，所有民選官員齊心協力，共同發聲，希望停止針對亞裔的仇恨...
都布林華裔市議員胡欣表示，所有民選官員齊心協力，共同發聲，希望停止針對亞裔的仇恨暴力犯罪。（記者劉先進 ／攝影）
州議員卡韓表示，已在州議會提出一項法案，若有人針對受保護階層進行威脅和傷害，將增...
州議員卡韓表示，已在州議會提出一項法案，若有人針對受保護階層進行威脅和傷害，將增加處罰。（記者劉先進 ／攝影）

亞裔 美國 仇恨犯罪

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